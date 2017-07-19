АФК "Система" просит назначить вторую экспертизу в деле по иску "Роснефти"

УФА, 19 июл — РИА Новости. Представитель АФК "Система" попросил арбитражный суд Башкирии назначить финансово-экономическую экспертизу по оценке пакета акций АО "Система-Инвест" (49,4%), принадлежавших "Башнефти" до ее реорганизации в 2014 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Коль скоро истцы ставят вопрос о рыночной стоимости пакета, мы не можем не определить действительную рыночную стоимость акций, этот вопрос требует специальных познаний", — сказал представитель АФК "Система".

Арбитраж Башкирии в среду рассматривает иск "Роснефти", подконтрольной ей "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и АО "Система-Инвест" убытков, причиненных, по мнению истцов, "Башнефти" при реорганизации ответчиками башкирской нефтяной компании в 2014 году. Сумма иска составляет 170,6 миллиарда рублей.