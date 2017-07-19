Суд отказал в экономической экспертизе по иску "Роснефти" к АФК "Система"

УФА, 18 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Башкирии отклонил ходатайство АФК "Системы" о назначении финансово-экономической экспертизы по иску "Роснефти" на 170,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд определил в назначении экспертизы отказать", — сказала судья Ирина Нурисламова.

"Система" обосновала необходимость назначения экспертизы тем, что, по их мнению, в результате реорганизации была исправлена "зацикленность владения акциями", что сделало компанию более открытой и позволило выйти на IPO. "Продажа и погашение акций — было предвестью размещения акций на Лондонской бирже", — пояснил юрист.

"Реорганизация не привела к убыткам "Башнефти", если оценивать 49,4% акций "Системы-Инвест" по балансовой стоимости", — сказал представитель АФК. По его словам, ранее принадлежавшие "Башнефти" акции "Системы-Инвест" стоили 25 миллиардов рублей, а не 57 миллиардов рублей, как указано в иске "Роснефти". Таким образом, до реорганизации у "Башнефти" были активы в виде акций "Системы-Инвест" стоимостью 25 миллиардов рублей и долг "Системы-Инвест" по займам в размере 36,9 миллиарда рублей, в сумме — 62 миллиарда рублей, а получила "Башнефть" после реорганизации свои акции на 81 миллиард рублей, отметили представители ответчика. Они также подчеркнули, что погашение собственных акций не может причинить компании убытки.

Представители "Роснефти" в свою очередь выразили мнение, что в назначение экспертизы нет необходимости. Выход на IPO, по словам юриста, не имеет отношения к реорганизации, он был запланирован позже. "Если ответчик считает, что истец не обосновал ущерб, то это основание для отказа в иске, а не для назначения финансово-экономической экспертизы. Зачем затягивать процесс и нанимать эксперта, чтоб он сложил два плюс два", — сказал представитель "Роснефти".

"Башнефть" также сочла, что назначение экспертизы ответчику нужно для затягивания процесса.