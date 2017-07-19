Суд отказал в экономической экспертизе по иску "Роснефти" к АФК "Система"

УФА, 18 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Башкирии отклонил ходатайство АФК "Системы" о назначении финансово-экономической экспертизы по иску "Роснефти" на 170,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Система" обосновала необходимость назначения экспертизы тем, что, по их мнению, в результате реорганизации была исправлена "зацикленность владения акциями", что сделало компанию более открытой и позволило выйти на IPO. "Продажа и погашение акций — было предвестью размещения акций на Лондонской бирже", — пояснил юрист.
"Реорганизация не привела к убыткам "Башнефти", если оценивать 49,4% акций "Системы-Инвест" по балансовой стоимости", — сказал представитель АФК. По его словам, ранее принадлежавшие "Башнефти" акции "Системы-Инвест" стоили 25 миллиардов рублей, а не 57 миллиардов рублей, как указано в иске "Роснефти". Таким образом, до реорганизации у "Башнефти" были активы в виде акций "Системы-Инвест" стоимостью 25 миллиардов рублей и долг "Системы-Инвест" по займам в размере 36,9 миллиарда рублей, в сумме — 62 миллиарда рублей, а получила "Башнефть" после реорганизации свои акции на 81 миллиард рублей, отметили представители ответчика. Они также подчеркнули, что погашение собственных акций не может причинить компании убытки.
"Башнефть" также сочла, что назначение экспертизы ответчику нужно для затягивания процесса.