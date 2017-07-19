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Экономика

Госдума одобрила во II чтении изменения в закон о дальневосточном гектаре

15:1519.07.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВывеска на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фотоВывеска на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении правительственный законопроект, который вносит ряд изменений в закон о дальневосточном гектаре, в том числе уточняет условия отказа в предоставлении участка и расширяет число территорий, доступных для предоставления в безвозмездное пользование.

Дальний Восток. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В ходе применения федерального закона "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов РФ, входящих в состав ДФО, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ"… выявлен ряд проблем, для решения которых требуется внесение изменений в указанный федеральный закон, говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект предлагает уточнить процедуру и форму представления информации о территориях, которые определены законом субъекта РФ и в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование, сообщает кабмин. Кроме того, законопроект предусматривает возможность для граждан подавать необходимые для оформления прав документы не только непосредственно в орган регистрации, но и через многофункциональные центры (МФЦ) предоставления государственных услуг на всей территории РФ.

Здание Дальневосточного федерального университета. Архивное фото
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
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Правительство отмечает, что ряд изменений направлен на урегулирование вопросов с возможным отказом в предоставлении участка. В случаях, когда образуемый участок пересекает границы других участков или границы территориальной зоны, населенного пункта, муниципального образования или ограничивает доступ к другим участкам, с согласия гражданина границы участка могут быть скорректированы или гражданину может быть предоставлен другой участок.

В таких случаях срок рассмотрения поданного заявления о предоставлении участка в безвозмездное пользование приостанавливается на срок до 30 дней и гражданин имеет право дать согласие на иной вариант схемы размещения земельного участка.

Мед. Архивное фото
© Сайт администрации Алтайского края
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Кроме того, законопроект предусматривает расширение территорий, на которых допускается предоставление участков в безвозмездное пользование, подчеркивает кабмин. Документом предлагается снять запрет на предоставление участков, на которых расположены защитные леса отдельных категорий, а также земельных участков, которые указаны в лицензиях на некоторые виды пользования недрами, — в тех случаях, когда предоставление участков гражданам не препятствует осуществлению деятельности, предусмотренной такими лицензиями.

Поправки

Поправками ко второму чтению законопроекта уточняются нормы, касающиеся предоставления земельного участка из земель лесного фонда, на котором расположены защитные леса. Определяется, что граждане, которым в соответствии с этим законопроектом будут предоставлены такие земли, несут обязанность по лесовосстановлению, предусмотренную статьей 62 Лесного кодекса.

Дальний Восток. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Лыскин
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Кроме того, поправками вносятся изменения в положения законопроекта о публичном сервитуте, который устанавливается в целях обеспечения прохода или проезда к участкам, предоставленным в безвозмездное пользование, доступ к которым возможен через участки, принадлежащие другим гражданам.

В редакции законопроекта первого чтения такой публичный сервитут должен был быть установлен в случае, если с 20 и более гражданами заключены договоры безвозмездного пользования участками, которые являются смежными и (или) компактно расположенными и доступ к которым возможен только через земельные участки, предоставленные другим гражданам.

Согласно поправке, принятой во втором чтении, без учета количества и характера расположения территорий, переданных в безвозмездное пользование, такой публичный сервитут может быть установлен. При этом гражданин, которому участок предоставлен в безвозмездное пользование, не может требовать соразмерную плату.

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