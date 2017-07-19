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Экономика

"Ростех" представила на МАКС-2017 свой первый самолет

Сюжет:
МАКС-2017 (105)
15:1419.07.2017
(обновлено: 15:15 19.07.2017)
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© Фото : РостехСтенд Ростеха. Архивное фотоСтенд Ростеха. Архивное фото
© Фото : Ростех

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" представила на МАКС-2017 свой первый самолет, говорится в пресс-релизе госкорпорации.

Деловое рукопожатие. Архивное фото
© Fotolia / FotolEdhar
Ростех и ВЭБ запускают совместное предприятие для продвижения продукции ОПК
Специализированный самолет для авиахимработ Т-500 может использоваться для обработки лесов от вредителей, обследования промышленных объектов, ликвидации разливов нефтепродуктов, воздействия на гидрометеорологические явления.

Система управления авиахимработами подразумевает организацию центра оказания услуг агрохозяйствам страны. Кроме того, будет построена единая база по учету посевных площадей, будет вестись мониторинг, а также внедрена электронная система ведения авиахимработ с применением системы ГЛОНАСС.

Одним из этапов проекта станет запуск в серийное производство Т-500 с форсуночной системой опрыскивания.

"Эта разработка является ярким примером перевода военных технологий в гражданский сектор, что в полной мере соответствует задаче, поставленной руководством страны перед оборонным комплексом — наращиванию доли выручки от гражданской продукции до 50% к 2025 году", — говорится в сообщении.

В настоящее время выпущен первый самолет. Первый полет Т-500 состоится в рамках МАКС 23 июля.

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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон проходит с 18 по 23 июля на аэродроме центральной испытательной базы страны — Летно-исследовательского института им. Громова. На фото: тяжелый транспортный самолет ИЛ-76 МД-90А.Самолет ИЛ-76 МД на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 18 июля 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Международный авиационно-космический салон проходит с 18 по 23 июля на аэродроме центральной испытательной базы страны — Летно-исследовательского института им. Громова. На фото: тяжелый транспортный самолет ИЛ-76 МД-90А.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСамый большой в мире серийный тяжелый транспортный вертолет МИ-26.Участники у вертолета МИ-26 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самый большой в мире серийный тяжелый транспортный вертолет МИ-26.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкСтюардессы авиакомпании "Аэрофлот" на открытии МАКС-2017.Стюардессы авиакомпании Аэрофлот на открытии Международного авиационно-космического салона МАКС-2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Стюардессы авиакомпании "Аэрофлот" на открытии МАКС-2017.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПосле проведения Международного авиационно-космического салона в Жуковском создадут мемориальный комплекс, посвященный Андрею Туполеву, и музей сверхзвукового самолета Ту-144.Сверхзвуковой авиалайнер Ту-144, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
После проведения Международного авиационно-космического салона в Жуковском создадут мемориальный комплекс, посвященный Андрею Туполеву, и музей сверхзвукового самолета Ту-144.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия XIII Международного авиационно-космического салона в Жуковском.Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия салона МАКС-2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия XIII Международного авиационно-космического салона в Жуковском.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ рамках статической экспозиции МАКС-2017 на аэродроме в Жуковском представлены 118 летательных аппаратов. Кроме того, отдельно сформированы экспозиции воздушных судов так называемой малой авиации и историческая экспозиция.Офицеры вооруженных сил России на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Максим Блинов
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В рамках статической экспозиции МАКС-2017 на аэродроме в Жуковском представлены 118 летательных аппаратов. Кроме того, отдельно сформированы экспозиции воздушных судов так называемой малой авиации и историческая экспозиция.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастник МАКС-2017 в кабине спортивно-пилотажного реактивного самолета СР-10.Участник в кабине спортивно-пилотажного реактивного самолета СР-10 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Максим Блинов
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Участник МАКС-2017 в кабине спортивно-пилотажного реактивного самолета СР-10.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ Жуковском впервые публике был представлен новейший многоцелевой легкий истребитель МиГ-35. Этот самолет является дальнейшим развитием истребителей МиГ-29М/М2. По дальности полета новый МиГ превосходит предшественников в 1,5 раза.Многоцелевой истребитель МиГ-35 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 18 июля 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В Жуковском впервые публике был представлен новейший многоцелевой легкий истребитель МиГ-35. Этот самолет является дальнейшим развитием истребителей МиГ-29М/М2. По дальности полета новый МиГ превосходит предшественников в 1,5 раза.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк"Вертолеты России" на статической экспозиции МАКС-2017 представляют гражданские модели "Ансат", Ка-32А11ВС, Ми-8АМТ и Ми-38. На фото: вертолет МИ-38-2.Мужчина у вертолета МИ-38-2 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Вертолеты России" на статической экспозиции МАКС-2017 представляют гражданские модели "Ансат", Ка-32А11ВС, Ми-8АМТ и Ми-38. На фото: вертолет МИ-38-2.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкМакет космического аппарата радиотехнической разведки "Пион-НКС" на стенде Федерального космического агентства "Роскосмос".Макет космического аппарата Пион-НКС на стенде Федерального космического агентства Роскосмос на МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Макет космического аппарата радиотехнической разведки "Пион-НКС" на стенде Федерального космического агентства "Роскосмос".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЛетающая лаборатория Ил-76ЛЛ, предназначенная для отработки и испытания авиационных двигателей.Летающая лаборатория Ил-76Л , представленная на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Летающая лаборатория Ил-76ЛЛ, предназначенная для отработки и испытания авиационных двигателей.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа МАКСе представили прототипы беспилотных летательных аппаратов VRT300, предназначенных для освоения Арктики. Эти беспилотники позволят определять толщину льда и оптимизировать курс судна в соответствии с полученными данными.Первый российский беспилотный вертолет ВРТ 300 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 18 июля 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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На МАКСе представили прототипы беспилотных летательных аппаратов VRT300, предназначенных для освоения Арктики. Эти беспилотники позволят определять толщину льда и оптимизировать курс судна в соответствии с полученными данными.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПосетители у легкого самолета ТР-301, спроектированного как замена универсального "кукурузника" Ан-2.Посетители у самолета ТР-301 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посетители у легкого самолета ТР-301, спроектированного как замена универсального "кукурузника" Ан-2.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин на стенде "Российских космических систем" рассматривает масштабные модели жидкостных ракетных двигателей разных серий, включая модель РД-171 и модификаций на его основе.Президент РФ Владимир Путин во время посещения XIII Международного авиационно-космического салона МАКС-2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин на стенде "Российских космических систем" рассматривает масштабные модели жидкостных ракетных двигателей разных серий, включая модель РД-171 и модификаций на его основе.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкБлижнемагистральные пассажирские самолеты Sukhoi Superjet 100 и пассажирский самолет Ту-154М в подмосковном Жуковском.Ближнемагистральные пассажирские самолеты Sukhoi Superjet 100 и Ту-154М на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017. 18 июля 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Ближнемагистральные пассажирские самолеты Sukhoi Superjet 100 и пассажирский самолет Ту-154М в подмосковном Жуковском.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкБезопасность на Международном авиационно-космическом салоне обеспечивают более тысячи сотрудников Росгвардии. Помимо этого, военные следят на аэродроме за объектами, которые подлежат обязательной государственной охране.Сотрудники правоохранительных органов на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Максим Блинов
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Безопасность на Международном авиационно-космическом салоне обеспечивают более тысячи сотрудников Росгвардии. Помимо этого, военные следят на аэродроме за объектами, которые подлежат обязательной государственной охране.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин наблюдает за демонстрационными полетами пилотажных групп во время открытия МАКС-2017.Президент РФ Владимир Путин наблюдает за демонстрационными полетами пилотажных групп во время посещения МАКС-2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин наблюдает за демонстрационными полетами пилотажных групп во время открытия МАКС-2017.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗаявки на участие в Международном авиационно-космическом салоне в этом году подали 700 российских и 180 иностранных компаний из 36 стран мира.Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 18 июля 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Заявки на участие в Международном авиационно-космическом салоне в этом году подали 700 российских и 180 иностранных компаний из 36 стран мира.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкСамолет ИЛ-2 1942 года выставлен в исторической части экспозиции МАКС-2017.Самолет ИЛ-2 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Самолет ИЛ-2 1942 года выставлен в исторической части экспозиции МАКС-2017.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа МАКСе впервые был представлен конвертируемый вертолет Ми-8АМТ, который может за час превратится из транспортно-грузового варианта в пассажирский, а за три - в VIP-салон.Авиатехник на вертолете на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 18 июля 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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На МАКСе впервые был представлен конвертируемый вертолет Ми-8АМТ, который может за час превратится из транспортно-грузового варианта в пассажирский, а за три - в VIP-салон.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПерспективный авиационный комплекс фронтовой авиации пятого поколения Т-50 сочетает в себе функции ударного самолета и истребителя. На фото: демонстрационные полеты Т-50 на открытии МАКС-2017.Истребители Т-50 выполняют демонстрационные полеты на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации пятого поколения Т-50 сочетает в себе функции ударного самолета и истребителя. На фото: демонстрационные полеты Т-50 на открытии МАКС-2017.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкНа МАКС-2017 состоится международный дебют группы высшего пилотажа из ОАЭ — Fursan Al Emarat.Военнослужащие из ОАЭ на открытии Международного авиационно-космического салона МАКС-2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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На МАКС-2017 состоится международный дебют группы высшего пилотажа из ОАЭ — Fursan Al Emarat.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ России возрождается серийное производство стратегического бомбардировщика-ракетоносеца Ту-160 "Николай Кузнецов". Самолеты Ту-160М2 будут значительно модернизированы, что позволит создать перспективный авиационный комплекс дальней авиации.Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 Николай Кузнецов на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
В России возрождается серийное производство стратегического бомбардировщика-ракетоносеца Ту-160 "Николай Кузнецов". Самолеты Ту-160М2 будут значительно модернизированы, что позволит создать перспективный авиационный комплекс дальней авиации.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкСамолет воздушного наблюдения и аэрофотосъемки Ан-30 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У на Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском.Самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъёмки Ан-30 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А -50У представленные на МАКС-2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъемки Ан-30 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У на Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкБлижнемагистральный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 во время демонстрационных полетов на открытии МАКС-2017.Ближнемагистральный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 на открытии МАКС-2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Ближнемагистральный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 во время демонстрационных полетов на открытии МАКС-2017.
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