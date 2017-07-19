"Ростех" представила на МАКС-2017 свой первый самолет

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" представила на МАКС-2017 свой первый самолет, говорится в пресс-релизе госкорпорации.

Специализированный самолет для авиахимработ Т-500 может использоваться для обработки лесов от вредителей, обследования промышленных объектов, ликвидации разливов нефтепродуктов, воздействия на гидрометеорологические явления.

Система управления авиахимработами подразумевает организацию центра оказания услуг агрохозяйствам страны. Кроме того, будет построена единая база по учету посевных площадей, будет вестись мониторинг, а также внедрена электронная система ведения авиахимработ с применением системы ГЛОНАСС.

Одним из этапов проекта станет запуск в серийное производство Т-500 с форсуночной системой опрыскивания.

"Эта разработка является ярким примером перевода военных технологий в гражданский сектор, что в полной мере соответствует задаче, поставленной руководством страны перед оборонным комплексом — наращиванию доли выручки от гражданской продукции до 50% к 2025 году", — говорится в сообщении.

В настоящее время выпущен первый самолет. Первый полет Т-500 состоится в рамках МАКС 23 июля.