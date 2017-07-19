В теплоснабжение Тамбова инвестируют более 700 млн рублей в 2017 году

ТАМБОВ, 19 июл — РИА Новости. Более 700 миллионов рублей из разных источников финансирования, 300 миллионов рублей из которых составят инвестиции ПАО "Квадра", будут вложены в модернизацию теплоснабжения Тамбова в этом году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Ход реконструкции системы теплоснабжения Тамбова обсудили на рабочей встрече глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и генеральный директор ПАО "Квадра" Семен Сазонов.

"В целом за последние два года совокупные расходы на техническое перевооружение и реконструкцию системы теплоснабжения города увеличились в десять с лишним раз. В 2017 году на эти цели из всех источников финансирования поступит свыше 700 миллионов рублей, из них 300 миллионов вложит компания "Квадра", причем эта сумма в два с половиной раза превысит объем инвестиций 2016 года", — сказал собеседник агентства.

В частности, этим летом филиал ПАО "Квадра" — "Тамбовская генерация" заменит около 4 километров тепловых магистралей (в однотрубном исчислении) и порядка 8 километров квартальных сетей на новые предизолированные трубы, срок службы которых достигает 50 лет.

"В Тамбовской области за последние два года проведено столько работ, связанных с модернизацией теплоснабжения, сколько никогда раньше не было. Это позволяет нам испытывать уверенность, что мы сможем совместно сделать еще больше для решения проблем в сфере ЖКХ. И это не только текущие ремонтные работы, которые необходимо выполнить качественно и в заявленный срок, но и капитальные работы на наиболее проблемных участках города", — цитирует пресс-служба слова Никитина.

В пресс-службе добавили, что работа по улучшению системы теплоснабжения Тамбова продолжится и в следующем году, в планах — модернизация Тамбовской ТЭЦ.

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