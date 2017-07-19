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Экономика

Госдума приняла закон об альтернативной котельной

13:5119.07.2017
(обновлено: 13:52 19.07.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фотоЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении закон о целевой модели рынка тепловой энергии, призванный мотивировать участников рынка тепла инвестировать в повышение эффективности работы систем теплоснабжения.

Замминистра строительства и ЖКХ, главный жилищный инспектор Андрей Чибис. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Чибис: метод альтернативной котельной могут опробовать на пилотных регионах
Закон предполагает изменение системы регулирования с переходом от госрегулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установлению только предельного уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя. Такая предельная цена определяется ценой поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение источника (цена "альтернативной котельной").

Если предельный уровень цены на тепловую энергию, устанавливаемый впервые, утвержден ниже уровня цены альтернативной котельной, то он поэтапно доводится до предельного уровня, соответствующего цене альтернативной котельной, в соответствии с однократно утверждаемым графиком.

В законе усилен антимонопольный контроль за деятельностью ЕТО (Единая теплоснабжающая организация), для чего введены положения об антимонопольном регулировании и контроле в сфере теплоснабжения. Объектами контроля являются цены, распределение тепловой нагрузки в системе теплоснабжения и соблюдение правил заключения договоров в этой сфере.

Машинный зал тепловой станции. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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В документе также предусмотрены дополнительные механизмы сглаживания ценовых последствий от перехода на новую модель рынка тепловой энергии. Предоставлена возможность устанавливать предельную цену на тепловую энергию на уровне ниже альткотельной по соглашению между ЕТО и муниципалитетом в порядке, устанавливаемом правительством. Закон предусматривает усиление роли региональных и местных органов власти при принятии решения о переходе к новой модели рынка теплоэнергии и в части контроля за деятельностью ЕТО.

Документ также регламентирует деятельность ЕТО в целях снижения риска конфликтов между организацией и ее контрагентами, и усиливает ответственность ЕТО. По мнению разработчиков, переход к данной модели должен устранить основные причины проблем в отрасли: избыточное регуляторное давление, отсутствие долгосрочного тарифного регулирования, неправильную ценовую политику, построенную во многом на перекрестном субсидировании тепла и электроэнергии и нечеткое распределение ответственности за качество и надежность теплоснабжения.

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