ФАС в сделке "Яндекса" и Uber будет учитывать их косвенную долю на рынке

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) при анализе сделки по объединению "Яндекс.Такси" и Uber будет учитывать их косвенную долю на российском рынке; планирует подготовить соответствующие поправки в законодательство, заявил журналистам замглавы ФАС Андрей Цариковский.

На прошлой неделе "Яндекс" и Uber объявили об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок в России, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане в составе новой компании. Uber и "Яндекс" инвестируют в новую компанию 225 миллионов и 100 миллионов долларов соответственно. После закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать "Яндексу", 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам.

Водители будут работать на общей платформе и смогут принимать заказы и из "Яндекс.Такси", и из Uber. Команда Uber присоединится к команде "Яндекс.Такси" и будет, в том числе, работать над развитием сервисов Uber.

Цариковский отметил, что по состоянию на 10.30 утра среды ходатайства от компаний в ФАС еще не поступило. "Это два крупнейших агрегатора такси в России, которые подчиняют себе большинство игроков. Если они влияют не напрямую, то они влияют косвенно на деятельность на рынке, это надо понимать. То есть понятие косвенного контроля рынка. Поэтому чем дальше, тем больше и мы переходим к понятию непрямого контроля. То есть прямой контроль как грубая доля товарного рынка уходит в прошлое", — сказал замглавы ФАС.

"Мы переходим к понятию рыночной силы. Насколько позволяет законодательство, ФАС исчерпает все возможности, исходя из понимания этого (косвенного — ред.) контроля. И возможно, будем готовить поправки в законодательство, потому что иначе мы будем бешено отставать. Во всем мире уходит это понятие (прямой контроль — ред.), вся мировая практика и деятельность конкурентных ведомств проходит через "влияние", — заявил Цариковский.

Он добавил, что пока не видит признаков того, что данная сделка будет подпадать под действие ФЗ-57 (то есть она не должна будет получать одобрение правительственной комиссии по иностранным инвестициям).