По уровню инфляции: ГД приняла закон об индексации акцизов на нефть и газ

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении правительственный закон об индексации акцизов и повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газ для "Газпрома" и на нефть.

Акцизы

Закон предусматривает индексацию ставок акцизов на подакцизные товары в 2020 году на уровень инфляции, которая, по прогнозам Минэкономразвития России, составит 4%. По оценке правительства, это принесет бюджетной системе 56,2 миллиарда рублей дополнительных доходов.

Ставки акцизов в 2018–2019 годах предполагается сохранить на нынешнем уровне, за исключением акцизов на сигареты и папиросы, которые устанавливаются на уровне 2017 года лишь на первое полугодие 2018 года. По оценке правительства, это приведет к потере доходов федерального бюджета на уровне порядка 12 миллиардов рублей в 2018 году.

НДПИ

Закон также содержит норму, позволяющую не взыскивать ретроспективно суммы акцизов с импортеров иностранных вин с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения в части, превышающей уже уплаченные суммы акцизов при ввозе таких вин. Это не приведет к потерям доходов бюджетной системы РФ, считает кабмин.

В целях обеспечения сбалансированности бюджетной системы РФ до 31 декабря 2020 года продляется действие увеличенной ставки НДПИ на добычу нефти (плюс 428 рублей за тонну), установленной на 2019 год. Дополнительные изъятия в связи с этим кабмин оценивает в 207,3 миллиарда рублей в 2020 году.

Закон вносит изменения и в порядок определения показателей, используемых при расчете НДПИ при добыче газа компаниями группы "Газпром" в 2020 году. Ставка НДПИ для этих организаций в 2020 году увеличивается на 280 рублей за тысячу кубометров, что обеспечит дополнительные доходы федерального бюджета в размере 115,2 миллиарда рублей.

Также закон предусматривает дополнительное увеличение ставки НДПИ для "Газпрома" в четвертом квартале текущего года, чтобы получить в бюджет дополнительно 30 миллиардов рублей. Это связано с недополучением от "Газпрома" дивидендов по итогам 2016 года.

Документ вступает в силу со дня официального опубликования.