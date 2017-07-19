Госдума ввела пени для компаний за несвоевременную оплату теплоэнергии

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении правительственный закон, направленный на укрепление платежной дисциплины в отношении организаций, приобретающих тепловую энергию в целях ее перепродажи конечным потребителям.

Закон вводит пени за несвоевременную оплату тепловой энергии (воды) со стороны организаций, приобретающих ее в целях продажи конечным потребителям или другим теплоснабжающим или водоснабжающим организациям, в том же размере, который предусмотрен для организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами.

В правительстве пояснили, что в настоящее время организации, которые перепродают энергоресурсы, наделены правом получать с потребителя повышенную неустойку за несвоевременную оплату тепловой энергии. При этом у таких организаций отсутствует обязанность платить повышенную неустойку за несвоевременную оплату поставщику тепловой энергии.

Согласно действовавшим до принятия закона нормам, потребители тепловой энергии (кроме физлиц, ТСЖ и ЖСК) платят пени в 1/130 от ставки рефинансирования ЦБ (приравнена к ключевой) от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Между тем, управляющие организации, приобретающие тепловую энергию для целей предоставления коммунальных услуг, платят за каждый день лишь 1/300 ставки от суммы долга с 1 по 60 день просрочки, 1/170 ставки — с 61 по 90 день просрочки и 1/130 ставки — с 91 дня.

Закон также предусматривает, что потребитель, не оплативший электрическую энергию, обязан уплатить пени гарантирующему поставщику или производителю электрической энергии (ранее только поставщику). Это также будет касаться тепла и водоснабжения.

Реализация закона позитивно скажется на поступлениях средств в адрес производителей и поставщиков тепловой энергии, не затрагивая интересы конечных потребителей, отмечает правительство в пояснительных материалах.