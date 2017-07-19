МИД Австралии сообщил о скором начале поставок урана в Индию

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявила, что первая коммерческая партия урана "находится на пути" в Индию.

Об этом министр сообщила в ходе визита в Нью-Дели, где она накануне провела встречи со своей коллегой Сушмой Сварадж и премьер-министром Нарендрой Моди.

"Первая партия урана в рамках коммерческой сделки находится на пути в Индию. Парламент Австралии дал добро на поставки урана. Индия и Австралия также пришли к договоренности по соглашению о ядерной безопасности", — цитирует издание Economic Times австралийского министра. Она при этом не привела деталей об условиях и сторонах этой коммерческой сделки.

Индия и Австралия в 2014 году подписали соглашения о сотрудничестве в сфере мирного атома, которое предусматривает поставки урана. Для Австралии это стало первым подобным соглашением со страной, не являющейся членом Договора о нераспространении ядерного оружия. В результате парламент Австралии одобрил подобные поставки лишь в декабре прошлого года.

Помимо этого Бишоп затронула вопросы безопасности морских путей в Индийском океане, подчеркнув важность сотрудничества в этой сфере стран-союзников. В частности, она заявила, что Австралия рассчитывает в будущем присоединиться к регулярным трехсторонним военно-морским учениям Индии, США и Японии в Бенгальском заливе "Малабар", очередная серия которых завершилась накануне.

"Австралия всегда заинтересована принимать участие в военно-морских учениях, чтобы улучшать операционную совместимость между друзьями и партнерами. Мы провели вторые военно-морские учения AUSINDEX (состоялись в июне у берегов Австралии – ред.) между Австралией и Индией. Каждая страна вольна сама решать, в каких учениях она хочет принимать участие и с какими странами, но Австралия, я надеюсь, будет частью учений "Малабар" в будущем", — заявила Бишоп. Ранее весной сообщалось, что Австралия проявила интерес к полноценному участию в маневрах "Малабар-2017", но представители страны были допущены только в качестве наблюдателей.