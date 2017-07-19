Путин подписал закон об обнулении налога на прибыль ряда организаций ДФО

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об обнулении налога на прибыль ряда организаций, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО), которым принадлежат гостиницы; соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон направлен на создание благоприятных условий для развития туристско-рекреационной деятельности на территории Дальневосточного федерального округа и предусматривает установление ставки по налогу на прибыль организаций в размере 0% для налогоплательщиков, осуществляющих туристско-рекреационную деятельность на территории Дальневосточного федерального округа.

Закон предусматривает, что такие организации смогут воспользоваться налоговыми преференциями в налоговые периоды с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года при соблюдении ряда условий. Если хотя бы одно из этих условий не соблюдается, то организация лишается налоговых преференций и обязана выплатить предусмотренные законодательством налоги за период нарушений.

Налоговые преференции обеспечиваются в случае, если такими организациями не применяются пониженные ставки по налогу на прибыль организаций по другим основаниям, не совершаются в налоговом периоде операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, а также если они не имеют обособленных подразделений, которые находятся на территории субъектов России, не входящих в ДФО.

Документом также предусматривается, что доходы таких организаций от туристско-рекреационной деятельности должны составлять не менее 90% доходов, учитываемых для налогообложения прибыли, без учета доходов в виде положительных курсовых разниц, за исключением положительной курсовой разницы, возникающей от переоценки выданных авансов.

Ранее заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая, комментируя принятый законопроект, отметила, что установление на пять лет нулевой ставки налога на прибыль — "это прямая поддержка государством инвестиций и развития туристическо-рекреационной деятельности Дальнего Востока, стимул для бизнеса и новые возможности для самореализации и успеха дальневосточников".