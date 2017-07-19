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Экономика

Патрикеев: в стратегии "Швабе" заложен почти шестикратный рост выручки

Сюжет:
Технологии будущего (33)
11:2919.07.2017
(обновлено: 11:30 19.07.2017)
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© Фото : ШвабеГенеральный директор Швабе Алексей Патрикеев. Архивное фотоГенеральный директор Швабе Алексей Патрикеев. Архивное фото
© Фото : Швабе

О стратегии развития оптико-электронного холдинга "Швабе" до 2025 года, в том числе экспортном направлении, экспозиции холдинга на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор "Швабе" Алексей Патрикеев.

- Экспозиция холдинга на салоне насчитывает более 70 единиц различной продукции. Какие разработки "Швабе" являются ключевыми?

Швабе отправил в Норвегию партию дифракционных решеток
© Фото : предоставленно пресс-службой холдинга "Швабе"
"Швабе" отправил в Норвегию партию дифракционных решеток
- Сегодня МАКС — один из ведущих международных специализированных салонов. На данном мероприятии мы демонстрируем изделия в 4 тематических зонах: "Авиация", "Космос", "Оптика и Прицелы" и "ПВО". В разделе "Авиация" мы показываем интегрированную навигационную систему и бесплатформенную навигационную систему повышенной точности для самолетов гражданской авиации. Также на стенде представлены наши системы оптического наблюдения и системы малогабаритные стабилизированные для воздушной, морской и сухопутной техники, позволяющие получать качественное и устойчивое изображение при любых видах съемки, в любое время суток, в условиях ограниченной видимости.

В зоне "Космос" можно увидеть широкозахватную мультиспектральную оптико-электронную аппаратуру "Аврора" для малых космических аппаратов. Она успешно зарекомендовала себя в составе спутника "Аист-2Д", выведенного на орбиту в конце апреля 2016 года. За год наша разработка отсняла около 14 миллионов квадратных метров земной поверхности. Помимо этого мы демонстрируем на стенде облегченные зеркала из астроситалла и карбида кремния для крупногабаритной оптики наземного и космического базирования.

Швабе на МАКС-2017 покажет порядка семидесяти изделий
© Фото предоставлено пресс-службой "Швабе"
"Швабе" на МАКС-2017 покажет порядка семидесяти изделий

В разделе "Оптика и Прицелы" представлена перспективная разработка холдинга — наблюдательный прибор, оснащенный дальномером и электронным компасом. Наше изделие обеспечивает максимально точное наблюдение при задымлении, тумане и осадках, оно весит около трех килограммов и превосходит существующие на рынке аналоги по данному показателю. Прибор может использоваться для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации последствий стихийных бедствий. Кроме того, с помощью устройства можно исследовать флору и фауну, вести мониторинг лесных хозяйств.

В зоне "ПВО" экспонируется комплекс, позволяющий следить за окружающим пространством в любое время суток и при любых метеоусловиях.

- Расскажите о планах холдинга на перспективу?

Замгенерального директора Швабе назначен Иван Ожгихин. Архивное фото
© Фото : "Швабе"
"Швабе": объем выпуска гражданской продукции в 2017 г может превысить 20%
- В 2017 году Холдинг утвердил стратегию развития до 2025 года. Она предусматривает, в первую очередь, оснащение производственных площадок предприятий "Швабе" высокотехнологичным оборудованием. В стратегии также заложен почти шеастикратный рост выручки и кардинальные изменения в ее структуре по направлениям продукции. К 2025 году более 81% дохода холдинга будет приходиться на гражданскую продукцию, а нашими локомотивами станут медицинская техника, общепромышленные приборы и оптико-электронные системы.

Помимо этого "Швабе" станет развивать и усиливать такие направления как — системы безопасности, оптические материалы и светотехника.

В рамках стратегии мы также планируем централизовать поставки и постпродажное обслуживание продукции, стратегический маркетинг. Это позволит нам повысить качество поставок и увеличить их объемы в среднем на 30% по холдингу.

- Сегодня продукция "Швабе" поставляется в 95 стран мира. Какие изменения будут внесены в экспортную политику холдинга в рамках стратегии развития до 2025 года?

Швабе обсудил перспективы сотрудничества с разработчиками морских судов
© Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"
"Швабе" обсудил перспективы сотрудничества с разработчиками морских судов
- В рамках международного сотрудничества "Швабе" планирует усиливать работу как с государственными и коммерческими компаниями, так и с конечным потребителем. Сегодня мы хорошо изучили рынки различных стран мира и понимаем, какие продуктовые направления целесообразно развивать в том или ином регионе. Так, нашу энергосберегающую светотехнику мы будем активно продвигать в Европе и Латинской Америке, медицинские изделия — в Европе и Австралии, оптические приборы и материалы — в Азии. Помимо этого холдинг станет существенно усиливать присутствие по всем продуктовым направлениям в странах СНГ.

- Какие возможности появятся у холдинга в результате реализации новой стратегии развития?

— Успешное завершение данной программы позволит "Швабе" стать одним из крупнейших международных игроков в оптической отрасли. Сегодня у нас есть четкое понимание того, как это сделать и какие меры необходимо предпринять, чтобы достичь желаемой цели. Осталось только пройти выбранный путь.

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