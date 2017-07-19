Патрикеев: в стратегии "Швабе" заложен почти шестикратный рост выручки

О стратегии развития оптико-электронного холдинга "Швабе" до 2025 года, в том числе экспортном направлении, экспозиции холдинга на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор "Швабе" Алексей Патрикеев.
- Экспозиция холдинга на салоне насчитывает более 70 единиц различной продукции. Какие разработки "Швабе" являются ключевыми?
В зоне "Космос" можно увидеть широкозахватную мультиспектральную оптико-электронную аппаратуру "Аврора" для малых космических аппаратов. Она успешно зарекомендовала себя в составе спутника "Аист-2Д", выведенного на орбиту в конце апреля 2016 года. За год наша разработка отсняла около 14 миллионов квадратных метров земной поверхности. Помимо этого мы демонстрируем на стенде облегченные зеркала из астроситалла и карбида кремния для крупногабаритной оптики наземного и космического базирования.
В разделе "Оптика и Прицелы" представлена перспективная разработка холдинга — наблюдательный прибор, оснащенный дальномером и электронным компасом. Наше изделие обеспечивает максимально точное наблюдение при задымлении, тумане и осадках, оно весит около трех килограммов и превосходит существующие на рынке аналоги по данному показателю. Прибор может использоваться для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации последствий стихийных бедствий. Кроме того, с помощью устройства можно исследовать флору и фауну, вести мониторинг лесных хозяйств.
В зоне "ПВО" экспонируется комплекс, позволяющий следить за окружающим пространством в любое время суток и при любых метеоусловиях.
- Расскажите о планах холдинга на перспективу?
Помимо этого "Швабе" станет развивать и усиливать такие направления как — системы безопасности, оптические материалы и светотехника.
В рамках стратегии мы также планируем централизовать поставки и постпродажное обслуживание продукции, стратегический маркетинг. Это позволит нам повысить качество поставок и увеличить их объемы в среднем на 30% по холдингу.
- Сегодня продукция "Швабе" поставляется в 95 стран мира. Какие изменения будут внесены в экспортную политику холдинга в рамках стратегии развития до 2025 года?
- Какие возможности появятся у холдинга в результате реализации новой стратегии развития?
— Успешное завершение данной программы позволит "Швабе" стать одним из крупнейших международных игроков в оптической отрасли. Сегодня у нас есть четкое понимание того, как это сделать и какие меры необходимо предпринять, чтобы достичь желаемой цели. Осталось только пройти выбранный путь.