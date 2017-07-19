Путин подписал закон о правах и обязанностях налогоплательщиков

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о пределах прав и обязанностей налогоплательщиков, который ограничивает возможности налоговых органов доначислять налоги и отказывать налогоплательщикам в получении вычетов по формальным основаниям; соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения закрепляют в Налоговом кодексе "приоритет содержания сделки над формой". В данный момент налоговые органы могут отказать в возмещении НДС налогоплательщику по формальным основаниям, например, при неправильно поставленной запятой в документе.

Как отмечалось ранее, законом предлагается максимально уйти от оценочных понятий и закрепить в Налоговом кодексе исчерпывающий перечень оснований, по которым налоговый орган вправе отказать налогоплательщику в возмещении сумм НДС или в принятии расходов для уменьшения платежей по налогу на прибыль организаций.

Предполагается, что принятие закона позволит исключить возможность ограничения налоговыми органами прав добросовестных налогоплательщиков, а также будет способствовать улучшению положения налогоплательщиков при рассмотрении судебных споров.

Как ранее подчеркивал сенатор Владимир Полетаев, реализация закона даст наибольший эффект в борьбе с фирмами-однодневками и с сомнительными финансовыми операциями.

Закон вступает в силу по истечении месяца со дня его официального опубликования.