ФНС с 25 июля начнет размещать на своем сайте сведения о долгах компаний

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России с 25 июля начнет размещать на своем сайте сведения о задолженностях и штрафах компаний, о суммах уплаченных налогов и о налоговых правонарушениях, о доходах и расходах по данным бухгалтерской отчетности, сообщила пресс-служба открытого правительства.

"ФНС решила беспрецедентно повысить открытость информации о юридических лицах. На сайте ведомства будут размещаться в формате открытых данных сведения о задолженностях компаний и предприятий по штрафам, о суммах уплаченных налогов и о налоговых правонарушениях, о доходах и расходах по данным бухгалтерской отчетности… Первые наборы соответствующих открытых данных ФНС России разместит 25 июля", — говорится в сообщении.

В открываемые данные также войдет информация о налоговых правонарушениях и решения о привлечении к ответственности, которые вступили в силу со 2 июня 2016 по 30 июня 2017 года. Сведения об уплаченных суммах страховых взносов ФНС разместит в феврале 2018 года.

Помимо этого, будут раскрываться сведения о специальных налоговых режимах, применяемых налогоплательщиками, об участии в консолидированной группе налогоплательщиков, а также о численности работников организаций. Сроки размещения открытых данных о юрлицах утверждены приказом ФНС.

"Публикация в открытом доступе сведений о деятельности юрлиц полезна как с экономической, так и с социальной точки зрения. И граждане, и государство, и бизнес имеют право знать, какие компании зарекомендовали себя как добропорядочные, а где дела идут не очень хорошо, какая компания находится на грани банкротства, а в какой имеют место махинации и нарушения налогового законодательства", — прокомментировал министр РФ по вопросам открытого правительства Михаил Абызов.

На сайте ФНС и сейчас существует сервис "прозрачный бизнес", который позволяет налогоплательщикам проверить своих контрагентов — не являются ли они "однодневками". С 25 июля сервис будет расширен — с его помощью можно будет получить более широкую информацию о налогоплательщиках — юридических лицах. С этого года у ФНС по действующему законодательству также появилась возможность раскрывать информацию, представляющую налоговую тайну — но только с согласия налогоплательщиков, которые самостоятельно определяют круг раскрываемой информации и срок, в течение которого она может раскрываться.