ФНС с 25 июля начнет размещать на своем сайте сведения о долгах компаний

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России с 25 июля начнет размещать на своем сайте сведения о задолженностях и штрафах компаний, о суммах уплаченных налогов и о налоговых правонарушениях, о доходах и расходах по данным бухгалтерской отчетности, сообщила пресс-служба открытого правительства.
В открываемые данные также войдет информация о налоговых правонарушениях и решения о привлечении к ответственности, которые вступили в силу со 2 июня 2016 по 30 июня 2017 года. Сведения об уплаченных суммах страховых взносов ФНС разместит в феврале 2018 года.
Помимо этого, будут раскрываться сведения о специальных налоговых режимах, применяемых налогоплательщиками, об участии в консолидированной группе налогоплательщиков, а также о численности работников организаций. Сроки размещения открытых данных о юрлицах утверждены приказом ФНС.
На сайте ФНС и сейчас существует сервис "прозрачный бизнес", который позволяет налогоплательщикам проверить своих контрагентов — не являются ли они "однодневками". С 25 июля сервис будет расширен — с его помощью можно будет получить более широкую информацию о налогоплательщиках — юридических лицах. С этого года у ФНС по действующему законодательству также появилась возможность раскрывать информацию, представляющую налоговую тайну — но только с согласия налогоплательщиков, которые самостоятельно определяют круг раскрываемой информации и срок, в течение которого она может раскрываться.