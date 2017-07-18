Минфин готов рассмотреть отмену НДС на золото

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Минфин РФ готов рассмотреть идею об отмене НДС на инвестиционное золото, сообщил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, выступая на слушаниях, заявил, что сейчас благодаря НДС на инвестиционное золото в бюджет поступает около 90 миллионов рублей в год. "По оценкам специалистов, если мы отменим НДС на золото, то дополнительно в бюджет через некоторое время поступит до 2 миллиардов рублей", — сказал он.

Аксаков напомнил, что Казахстан и Белоруссия уже отменили НДС на золото. "Готовы рассмотреть НДС по золоту", — заявил Силуанов, комментирую предложение депутата.