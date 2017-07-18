Путин отметил важность создания гражданских самолетов

ЖУКОВСКИЙ, 18 июл – РИА Новости. Создание гражданских воздушных судов является одним из условий для решения задачи транспортной доступности в стране: любой уголок России необходимо сделать равнодоступным для граждан, заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию авиапромышленности РФ, прошедшем в рамках авиасалона "МАКС-2017" в Жуковском.
По словам главы государства, потенциал у российского авиапрома очень большой, его необходимо реализовать в полной мере. Наряду с решением вопроса транспортной доступности необходимо решать и задачу создания высокотехнологичной наукоемкой продукции.
"Отрасли сейчас оказывается достаточно широкая поддержка. Только в прошлом году в рамках программы развития авиационной промышленности на эти цели было направлено почти 52 миллиарда рублей, а в этом году планируется 60 миллиардов рублей. Предпринимаемые меры дают свои результаты", — сказал Путин.
По его словам, по итогам 2016 года рост производства гражданской продукции в авиастроении составил 21% по сравнению с 2015 годом.
"Вместе с тем, уверен, что у нашего авиапрома есть технологический и кадровый потенциал для дальнейшего роста, для укрепления своих позиций на внутреннем и мировом рынках", — добавил президент.