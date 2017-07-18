Путин отметил важность создания гражданских самолетов

ЖУКОВСКИЙ, 18 июл – РИА Новости. Создание гражданских воздушных судов является одним из условий для решения задачи транспортной доступности в стране: любой уголок России необходимо сделать равнодоступным для граждан, заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию авиапромышленности РФ, прошедшем в рамках авиасалона "МАКС-2017" в Жуковском.

"Для России создание конкурентоспособных гражданских воздушных судов является одним из ключевых условий улучшения транспортной доступности отдаленных регионов, повышения доступности перемещения граждан. Для такой огромной по территории страны, как Россия, с ее, прямо скажем, далеко не полноценно развитой инфраструктурой… При современных технологиях надо их использовать, эти современные технологии, чтобы объединить страну, чтобы любой уголок был доступен для любого человека, любого гражданина, где бы он ни проживал", — сказал Путин.

По словам главы государства, потенциал у российского авиапрома очень большой, его необходимо реализовать в полной мере. Наряду с решением вопроса транспортной доступности необходимо решать и задачу создания высокотехнологичной наукоемкой продукции.

"Отрасли сейчас оказывается достаточно широкая поддержка. Только в прошлом году в рамках программы развития авиационной промышленности на эти цели было направлено почти 52 миллиарда рублей, а в этом году планируется 60 миллиардов рублей. Предпринимаемые меры дают свои результаты", — сказал Путин.

По его словам, по итогам 2016 года рост производства гражданской продукции в авиастроении составил 21% по сравнению с 2015 годом.

"Вместе с тем, уверен, что у нашего авиапрома есть технологический и кадровый потенциал для дальнейшего роста, для укрепления своих позиций на внутреннем и мировом рынках", — добавил президент.