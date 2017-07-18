Сертификация самолета МС-21 должна происходить без сбоев, заявил Путин

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 18 июл – РИА Новости. Сертификация самолета МС-21 должна происходить без сбоев, заявил президент РФ Владимир Путин.

Как отметил президент на совещании по развитию авиапромышленности, МС-21 проходит летные испытания. "Хотел бы сегодня услышать, как они продвигаются, в какой стадии находится сертификация самолета. Хочу обратить на это особое внимание, имею в виду технические проблемы, о которых мы знаем. Здесь должно все произойти без сбоев", — сказал Путин.

Он сказал, что хочет услышать, как организована серийная подготовка к производству самолета.