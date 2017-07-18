"Швабе" и Новикомбанк подписали соглашение по зарплатному обслуживанию

Швабе и Новикомбанк подписали соглашение по зарплатному обслуживанию

Швабе и Новикомбанк подписали соглашение по зарплатному обслуживанию

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Соглашение по зарплатному обслуживанию с Новикомбанком заключил холдинг "Швабе", сообщает пресс-служба холдинга.

"Зарплатное обслуживание — новое направление в нашем сотрудничестве. Уверен, что реализация зарплатного проекта обеспечит комфортные условия нашим сотрудникам", — сказал Вадим Калюгин, генеральный директор предприятия холдинга "Швабе" — Красногорского завода им. С.А. Зверева (КМЗ) Вадим Калюгин, на котором и будет реализован проект.

В свою очередь председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева отметила, что зарплатные проекты — важная часть комплексного обслуживания клиентов.

"Новикомбанк уделяет этому особое внимание. Предложение банка по зарплатному обслуживанию формируется с учетом анализа рынка и индивидуальных особенностей конкретной организации", — сказала Георгиева.