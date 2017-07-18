Два лесных инвестпроекта Поморья включили в перечень приоритетных

АРХАНГЕЛЬСК, 18 июл — РИА Новости. Два инвестпроекта Архангельской области включены во всероссийский перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Архангельской области.

"Минпромторг в июле включил в перечень приоритетных проектов создание современного лесоперерабатывающего комплекса полного цикла на базе ООО "Поморская лесопильная компания" и строительство лесопильно-деревообрабатывающего комплекса в Маймаксанском округе Архангельска ЗАО "Лесозавод 25", — сообщил собеседник агентства.

Как отметил губернатор области Игорь Орлов на совещании в правительстве региона, объём инвестиций "Поморской лесопильной компании" составят 11 миллиардов рублей, "Лесозавода 25" — 4,2 миллиарда рублей. "Это — новые высокопроизводительные рабочие места и внедрение наилучших передовых технологий в целях развития глубокой переработки древесины", — привели в пресс-службе слова Орлова.

Глава региона напомнил, что когда встал вопрос о закрытии Соломбальского ЛДК, "это было настоящей трагедией для архангелогородцев, но благодаря взаимодействию власти и ответственного бизнеса завод получил "вторую жизнь".

В соответствии с инвестпроектом, лесоперерабатывающий комплекс "Поморской лесопильной компании" к 2021 году должен выйти на полную мощность — 774 тысячи кубометров пиломатериалов и 150 тысяч тонн топливных гранул в год. В общей сложности здесь будет создано более 1600 высокотехнологичных рабочих мест.

В свою очередь, строительство лесопильно-деревообрабатывающего комплекса в Маймаксе предусматривает создание современного производства мощностью 250 тысяч кубометров пиломатериалов в год. Здесь дополнительно создадут более 500 высокотехнологичных рабочих мест.

"Помимо двух новых, ещё восемь инвестпроектов Архангельской области включены во всероссийский перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Вложения в основные фонды предприятий ЛПК за последние десять лет превысили отметку в 40 миллиардов рублей", — цитирует пресс-служба слова Орлова.

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