На строительство дорог в Тюменском районе направлено почти 900 млн рублей

ТЮМЕНЬ, 18 июл — РИА Новости. Более 880 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов будут направлены в текущем году на ремонт и строительство дорог в Тюменском районе в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги", сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"В программу ремонта включены многие муниципальные образования на территории района. Пока нареканий к ее реализации нет. Все идет по плану. Думаю, все будет выполнено в срок", — привел собеседник агентства слова главы региона Владимира Якушева.

Кроме того, по данным главного управления строительства области, в рамках благоустройства дворов в Тюменском районе предстоит отремонтировать 194 объекта протяженностью 122 километра. Строители уже выполнили более 20% от плана. Ожидается, что полностью они завершат работы до 1 октября.

"Активно будем продвигаться по строительству тротуаров. Их уже построено немало, но потребность исчисляется в сотнях километров, поэтому предстоит серьезная работа. Нужно делать наши районы еще более благоустроенными и привлекательными для жизни", — сказал Якушев.

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