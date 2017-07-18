Первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский покинет пост с 1 сентября

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Первый зампред ЦБ РФ Георгий Лунтовский покинет свой пост с 1 сентября по собственному желанию, сообщается на сайте Банка России.

"Первый заместитель председателя Банка России Георгий Иванович Лунтовский принял решение покинуть свой пост с 1 сентября 2017 года по собственному желанию", — говорится в сообщении.

Как написала во вторник газета "Коммерсант", Лунтовский может возглавить новое банковское объединение, которое должно появиться взамен Ассоциации российских банков (АРБ), утратившей доверие крупнейших игроков рынка. Восемь крупнейших российских банков — Сбербанк, ВТБ, "ВТБ 24", Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие" и Бинбанк — в понедельник сообщили о выходе из АРБ из-за позиции ассоциации по ряду вопросов, включая деятельность ЦБ по расчистке банковского сектора.

Георгий Лунтовский с 1999 по 2005 годы являлся заместителем председателя Центрального банка РФ. С 16 марта 2005 года — первый заместитель председателя Центрального банка. Он также является членом совета директоров ЦБ, на эту должность он был назначен 18 октября 2013 года.