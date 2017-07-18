На Украине с середины июля отменили чрезвычайные меры в энергетике

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости. Действие чрезвычайных мер в энергетике на Украине прекращено с середины июля, к нему могут вернуться в октябре, если будут сорваны сроки поставок угля, заявил исполняющий обязанности директора украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.
Он добавил, что, по объективным причинам, на данный момент энергосистема Украины не нуждается в режиме чрезвычайных мер в энергетике.
"Если будут сорваны графики поставок угля, возможно, этот вопрос станет актуальным на уровне октября месяца. Но пока об этом говорить рано, мы смотрим в будущее с оптимизмом", — сказал Ковальчук.