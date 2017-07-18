"ВИМ-Авиа" и ИФК подписали соглашение на лизинг 15 самолетов МС-21

ЖУКОВСКИЙ, 18 июл — РИА Новости. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" и лизинговая компания ИФК в рамках авиасалона МАКС-2017 подписали соглашение о намерениях по передаче в операционный лизинг 15 самолетов МС-21, передает корреспондент РИА Новости.
Стороны также договорились, что до конца 2017 года будут утверждены основные условия договора операционного лизинга.
МС-21 — российский лайнер, который будут выпускать на Иркутском авиазаводе в трех версиях: МС-21-200 (150 посадочных мест), МС-21-300 (180 мест) и МС-21-400 (212 мест). На данный момент имеются твердые заказы на 175 лайнеров. На новых воздушных судах впервые используют композитное крыло для гражданских самолетов такого класса.