Эксперт объяснил, чем вызваны новые санкции США против Ирана

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Намерение США ввести новые санкции в отношении Ирана означает неудовлетворенность позицией Тегерана по отношению к США и России, его курсом на стратегическое партнерство с Москвой, считает член Европейского общества иранистов, директор Центра африканских исследований РУДН, доктор исторических наук профессор Владимир Юртаев.

Ранее во вторник представитель Белого дома заявил журналистам, что США намерены ввести новые санкции против Ирана в связи с его ракетной программой и "враждебной деятельностью" в регионе. Против кого именно будут направлены санкции, не сообщалось. По информации Белого дома, президент и госсекретарь США в своем ежеквартальном отчете конгрессу о ходе выполнения "ядерного соглашения" с Ираном намерены указать, что эта страна по-прежнему представляет самую большую угрозу для США и их интересов, а также региональной стабильности.

"Появление нового пакета санкций означает, скорее, вопрос непонятности для администрации президента Трампа политической ориентации Тегерана. Вероятно, это способ вынудить Тегеран четко заявить о своих международных приоритетах", — заявил Юртаев РИА Новости.

Эксперт не исключает, что если Вашингтон поймет, что позиция Ирана не совпадает с его представлениями, то может ввести еще более жесткие санкции.

"Если эти приоритеты окажутся не в русле проамериканского следования, не в логике проамериканской дружбы, как они понимают в Вашингтоне эту позицию Тегерана, то, может быть, даже более жесткие санкции будут вводиться против Ирана", — считает он.

Юртаев уверен, что намерение Вашингтона ввести новые санкции в отношении Тегерана означает неудовлетворенность позицией Ирана по отношению к США и России.

"Пока продолжается курс на стратегическое партнерство Ирана и России, появление новых санкционных условий и пакетов я ожидаю как неизбежность, к сожалению", — заявил он.

"В моем понимании, иранцы просто воспользуются этим давлением для того, чтобы еще больше обосновать перед иранскими гражданами необходимость реализации нового стратегического курса Ирана на построение экономики сопротивления", — считает эксперт.

Таким образом, по мнению Юртаева, США, стремясь достичь падения исламской власти в Иране, "наступают на собственные грабли" и "играют сами против себя", так как их действия ведут лишь к усилению независимости внешнеполитической линии Исламской Республики.

"Это можно только приветствовать", — заключил Юртаев.

Иран и "шестерка" международных посредников в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза в обмен на подтверждение мирного характера иранской ядерной программы. При этом США сохраняют санкции против Ирана по ракетной программе, правам человека и в связи с подозрениями в том, что Тегеран спонсирует терроризм.

В конце июня заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман на заседании Совета Безопасности представил доклад по выполнению резолюции СБ ООН 2231, зафиксировавшей "ядерную сделку". В докладе отмечалось, что ООН не располагает информацией о нарушении Ираном условий соглашения. При этом постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США намерены вводить свои санкции в отношении тех, кто помогает нарушать резолюцию 2231.