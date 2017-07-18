ВТБ Специализированный депозитарий победил в конкурсе профмастерства

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. ВТБ Специализированный депозитарий, входящий в группу ВТБ, признан победителем XI Конкурса профессионального мастерства "Инфраструктурный институт года — 2016", сообщается в пресс-релизе группы ВТБ.

Церемония награждения призеров конкурса, проводимого Профессиональной ассоциацией регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД) и журналом "Рынок ценных бумаг", прошла в Петергофе в рамках конференции "Инфраструктура рынка ценных бумаг 2017".

ВТБ Специализированный депозитарий признан победителем в двух номинациях — "За профессиональный опыт" и "За масштаб контрольной деятельности в 2016 году". Компания также награждена почетными дипломами в номинациях конкурса "Лучший специализированный депозитарий 2016 года", "За внедрение инноваций в развитие новых технологий в 2016 году" и "За социальную ответственность в 2016 году".

ВТБ Специализированный депозитарий является крупнейшим специализированным депозитарием России, оказывая услуги при обслуживании средств пенсионных накоплений, пенсионных резервов НПФ, активов инвестфондов, ипотечного покрытия, средств компенсационного фонда СРО, временно свободных средств госкорпорации, страховых резервов и капитала страховых компаний.