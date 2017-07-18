"Система" потребовала отвода судьи, проверяющей доказательства "Роснефти"

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. АФК "Система" потребовала отвода судьи Замоскворецкого суда столицы, которая рассматривает иск о переписке менеджеров "Башнефти", представленной "Роснефтью" в башкирский суд в качестве доказательства по иску к АФК "Система" на 170,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"У нас есть сомнения в беспристрастности судьи, которая отклонила наше ходатайство об экспертизе и игнорирует позицию нотариуса, который не приходит на заседания", — сказал юрист компании.