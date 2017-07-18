"Система" потребовала отвода судьи, проверяющей доказательства "Роснефти"

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. АФК "Система" потребовала отвода судьи Замоскворецкого суда столицы, которая рассматривает иск о переписке менеджеров "Башнефти", представленной "Роснефтью" в башкирский суд в качестве доказательства по иску к АФК "Система" на 170,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд рассматривает иск АФК "Система", которая просит отменить нотариальное заверение данной переписки. Юристы "Системы" просили назначить экспертизу, чтобы выяснить, как нотариус получил доступ к переписке.

"У нас есть сомнения в беспристрастности судьи, которая отклонила наше ходатайство об экспертизе и игнорирует позицию нотариуса, который не приходит на заседания", — сказал юрист компании.