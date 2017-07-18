Суд не стал назначать экспертизу доказательств "Роснефти" по иску к АФК

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Замоскворецкий суд отказался назначать экспертизу переписки менеджеров "Башнефти", представленную "Роснефтью" в башкирский суд в качестве доказательства по иску к АФК "Система" на 170,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
АФК "Система" сочла, что нотариальные действия по заверению указанной переписки произведены с многочисленными нарушениями, данный документ не может являться доказательством и должен быть отменен.
"Суд постановил отказать в назначении экспертизы", — решила судья.
АФК "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". "Роснефть", "Башнефть" и Башкирия в суде требуют взыскать с АФК и ее "дочки" 170,6 миллиарда рублей в пользу "Башнефти". Истцы полагают, что такой ущерб с учетом произошедшего ослабления рубля "Система" нанесла "Башнефти" при реорганизации. "Система" со своей стороны неоднократно заявляла о необоснованности претензий и готовности защищать свою позицию в суде.