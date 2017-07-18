Суд не стал назначать экспертизу доказательств "Роснефти" по иску к АФК

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Замоскворецкий суд отказался назначать экспертизу переписки менеджеров "Башнефти", представленную "Роснефтью" в башкирский суд в качестве доказательства по иску к АФК "Система" на 170,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

На заседании 6 июня Арбитражный суд Башкирии приобщил к материалам дела по "Башнефти" переписку бывших топ-менеджеров башкирской нефтяной компании и АФК "Система", которая, по мнению истца, свидетельствует о намеренном нарушении законодательства со стороны ответчика и намеренном же нанесении ущерба "Башнефти" при ее реорганизации.

АФК "Система" сочла, что нотариальные действия по заверению указанной переписки произведены с многочисленными нарушениями, данный документ не может являться доказательством и должен быть отменен.

Суд во вторник рассматривает иск АФК "Система", которая просит отменить нотариальное заверение данной переписки. Юристы "Системы" просили назначить экспертизу, чтобы выяснить, как нотариус получил доступ к переписке.

"Суд постановил отказать в назначении экспертизы", — решила судья.

АФК "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". "Роснефть", "Башнефть" и Башкирия в суде требуют взыскать с АФК и ее "дочки" 170,6 миллиарда рублей в пользу "Башнефти". Истцы полагают, что такой ущерб с учетом произошедшего ослабления рубля "Система" нанесла "Башнефти" при реорганизации. "Система" со своей стороны неоднократно заявляла о необоснованности претензий и готовности защищать свою позицию в суде.