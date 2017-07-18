АФК "Система" попросила назначить экспертизу по доказательствам "Роснефти"

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. АФК "Система" просит экспертов проверить переписку менеджеров "Башнефти", представленную "Роснефтью" в башкирский арбитражный суд в качестве доказательства по иску на 170,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда столицы.

Суд рассматривает иск АФК "Система", которая просит отменить нотариальное заверение данной переписки. "Считаем необходимым назначить судебную техническую экспертизу", — сказал представитель "Системы".

Юристы АФК хотят выяснить, как нотариус получил доступ к переписке без пароля от учетной записи пользователя. Поручить экспертизу он предложил "Лаборатории Касперского".

На заседании 6 июня Арбитражный суд Башкирии приобщил к материалам дела по "Башнефти" переписку бывших топ-менеджеров башкирской нефтяной компании и АФК "Система", которая, по мнению истца, свидетельствует о намеренном нарушении законодательства со стороны ответчика и намеренном же нанесении ущерба "Башнефти" при ее реорганизации.

АФК считает, что нотариальные действия по заверению указанной переписки произведены с многочисленными нарушениями, данный документ не может являться доказательством и должен быть отменен.

АФК "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". "Роснефть", "Башнефть" и Башкирия в суде требуют взыскать с АФК и ее "дочки" 170,6 миллиарда рублей в пользу "Башнефти". Истцы полагают, что такой ущерб с учетом произошедшего ослабления рубля "Система" нанесла "Башнефти" при реорганизации. "Система" со своей стороны неоднократно заявляла о необоснованности претензий и готовности защищать свою позицию в суде.