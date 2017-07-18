Двигатель для регионального Ил-114 готовится к летным испытаниям

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") готовится к летным испытаниям турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ, которым планируется оснастить модернизируемый Ил-114, сообщила компания.

"Объединенная двигателестроительная корпорация ведет подготовку к летным испытаниям новейшего турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ, который создается для оснащения перспективного легкого военно-транспортного самолета Ил-112В и регионального авиалайнера Ил-114-300", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в двигатель ТВ7-117СТ (форсированная модификация двигателя ТВ7-117СМ разработки АО "ОДК – Климов") заложены современные технические и конструктивные решения, повышающие его летно-технические характеристики. При этом именно ТВ7-117СТ станет штатным двигателем Ил-114-300 вместо ранее планировавшегося ТВ7-117СМ.

В настоящее время ведется подготовка к летным испытаниям силовой установки в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ в ЛИИ им. М.М. Громова. Мотогондола и двигатель с винтом уже установлены на самолет. Стендовые испытания двигателя ТВ7-117СТ стартовали в сентябре 2016 года. В настоящее время проводится цикл ресурсных испытаний.

Ранее Pratt & Whitney Canada (P&WC) и авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина (ОАО "Ил") подписали меморандум о взаимопонимании, по которому двигателестроитель поставит две силовые установки для Ил-114.

Самолет Ил-114 предназначен для региональных перевозок. Разработан конструкторским бюро Ильюшина в СССР. Строительство машин было организовано в 1980-х годах на базе Ташкентского авиационного производственного объединения имени В.П. Чкалова, где было выпущено около 20 самолетов. По поручению президента России Объединенная авиастроительная корпорация начала программу модернизации Ил-114 с целью обеспечения авиакомпаний РФ машинами полностью отечественного производства вместимостью около 60 пассажиров.