Мексика намерена отложить нефтяные тендеры после крупного открытия

МЕХИКО, 18 июл – РИА Новости. Мексика отложит следующие торги по нефтегазовым месторождениям на месяц, чтобы дать международным компаниям больше времени для оценки недавнего крупного открытия на шельфе страны, повышающего потенциальную стоимость активов, пишет агентство Блумберг.

Как заявил в интервью агентству президент национальной комиссии по углеводородам Хуан Карлос Сепеда, новое открытие "подтверждает, что мексиканская часть Мексиканского залива является очень богатой".

Следующий аукцион по участкам в Мексике будет проведен в январе 2018 года, а не в декабре 2017, как предполагалось. В ближайшие дни власти страны объявят, о каких участках идет речь.

Компании Sierra Oil & Gas, Premier Oil и Talos Energy 12 июля сообщили, что сделали значительное нефтяное открытие в Мексиканском заливе. По сообщению Sierra Oil & Gas, по первоначальной оценке, резервы обнаруженных залежей составляют 1,4-2 миллиарда баррелей, возможно, с учетом близлежащего блока. Между тем, Premier Oil заявила о запасах, превышающих 1 миллиард баррелей. Речь идет о блоке 7, который компания получила в рамках первого тендера первого раунда продажи прав на разработку нефтяных месторождений в Мексике.

Чуть позднее итальянская Eni заявила, что увеличила оценку ресурсов на проекте Амока (Amoca) на шельфе Мексики до 1 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента.

"Интерес к тому, чтобы прийти, вести разведку и работать на шельфе Мексики, был и раньше, до этих открытий, но теперь, после этих обнаружений за такой короткий срок, интерес международных претендентов к деятельности в Мексике усилится", — сказал Сепеда.

По его словам, добыча на 7 блоке компаний Sierra Oil & Gas, Premier Oil и Talos Energy может начаться в течение трех-четырех лет.

Eni, которая в прошлом месяце получила право на работу еще на трех блоках на мелководье, планирует начать добычу раньше, чем ожидалось – в 2019 году, уточнил он. После аукциона глава российского "Лукойла" Вагит Алекперов сообщил журналистом, что компания будет сотрудничать с Eni по этим блокам.