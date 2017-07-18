Генсек ООН призвал приспосабливать рынки труда к технологиям будущего

ООН, 18 июл — РИА Новости. Индустриализация и роботизация производств может негативно сказаться на развивающихся странах, необходимо адаптировать рынки труда к технологиям будущего, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

"Мы наблюдаем четвертую индустриальную революцию, которая будет иметь значительное влияние на рынки труда. И это будет проблемой для многих развивающихся стран, которые сегодня опираются на дешевую рабочую силу и свое конкурентное преимущество. Вероятно, с роботизацией труд человека уйдет из многих сфер в ближайшем будущем", — сказал генсек ООН, выступая на политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию. Он отметил, что эта проблема коснется и многих развитых стран.

"Нужно быть готовыми к тому, чтобы заранее реагировать на эти тенденции", — сказал Гутерреш, призывая инвестировать в образование, новые ремесла и приспосабливать рынки труда к вызовам будущего.

В рамках форума был представлен доклад по выполнению программы "Цели устойчивого развития-2030", главные задачи которой — искоренение нищеты и голода. Так, отмечается, что уровень безработицы в мире снизился до 5,7% в 2016 году (с 6,1% в 2010 году). При этом безработица среди молодежи втрое выше этого показателя среди людей среднего возраста.

После 1999 года около миллиарда человек удалось вывести из крайней нищеты, на момент 2013 года неимущими оставались около 767 миллионов человек. Также крайне высоким остается уровень детей в возрасте до 5 лет, которые не получают достаточного питания. "На 2016 год, по оценкам, 155 миллионов детей в возрасте до 5 лет имеют задержки в росте для своего возраста", — говорится в докладе.