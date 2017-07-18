США
18.0718 июля09:02МСК
USD59.07-0.81
EUR67.62-0.74
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Экономика

Ставки, деньги, ICO: можно ли заработать на киберспорте

09:0018.07.2017
0230
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкЦеремония открытия турнира EPICENTER на арене ВТБ Ледовый дворец в МосквеЦеремония открытия турнира EPICENTER на арене ВТБ Ледовый дворец в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Объем мировой индустрии киберспорта, по прогнозам исследований SuperData, к концу 2017 года перевалит за 1 миллиард долларов, уже сегодня он составляет порядка 900 миллионов. Российский сегмент достиг отметки в 35,4 миллиона долларов, это один из самых высокий показателей инвестиций в данную отрасль в Европе. А зрителей у киберспорта почти столько же, сколько у Национальной хоккейной лиги. О том, кто и как инвестирует в киберспорт и реально ли обывателю, у которого есть лишние деньги, заработать на стремительно растущей индустрии, — в материале РИА Новости.

Миллионеры в сборе

Пытаясь не упустить зарождающийся рынок, вложениями в киберспорт уже отметились все акулы бизнеса и инвесторы-тяжеловесы, такие как Уоррен Баффет, Джефф Безос, Алишер Усманов, Юрий Мильнер и другие фигуранты списка Forbes.

Баффет, например, направил в прошлом году более шести миллионов долларов в проведение крупных игровых турниров. А владелец Mail.ru Group Алишер Усманов вложил 100 млн долларов в холдинг ESForce, которому принадлежит одна из самых успешных киберспортивных команд мира Virtus.pro.

© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПредприниматель Алишер Усманов
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Предприниматель Алишер Усманов

От именитых инвесторов не отстают и спортсмены — обладатели немалых состояний. В начале этого года двукратный победитель чемпионата мира по футболу бразилец Роналдо приобрел долю в бразильской киберспортивной организации CNB e-Sports Club, получив 50% ее акций вместе с двумя другими инвесторами.

В миллиардный рынок вкладываются и игроки одной из самых успешных спортивных лиг мира — НБА. Четырехкратный чемпион лиги Шакил О’Нил инвестировал в NRG eSports — американскую команду по CS:GO, а еще одна легенда — Мэджик Джонсон — приобрел контрольный пакет акций игроков в "Доту" Team Liquid. 

Экономика киберспорта

Ключевые участники компьютерного спорта — киберспортивные команды. Помимо призов за победу в турнирах (в июне чемпионат The International, в котором участники со всего мира играют в Dota 2, установил новый рекорд по призовому фонду — 20,8 миллиона долларов), они получают доход от спонсорских контрактов с крупными брендами и продают фанатам различную атрибутику.

Создатели игр зарабатывают на новых геймерах и развитии внутриигровой экономики, организаторы турниров — на продаже билетов, а платформы и телеканалы, транслирующие игры, — на рекламе.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкЦеремония открытия турнира EPICENTER на арене "ВТБ Ледовый дворец" в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Церемония открытия турнира EPICENTER на арене "ВТБ Ледовый дворец" в Москве

Игровые турниры спонсируют не только издатели игр, но и производители компьютеров, электроники, девайсов для геймеров и телекоммуникационные компании. Китайский телеком-гигант Tencent, например, вольет 15 миллиардов долларов в развитие местной инфраструктуры киберспорта — средства пойдут на создание лиг и ассоциаций киберспорта, проведение турниров, взращивание новых талантов и строительство целых тематических парков в Китае.

Букмекеры в предвкушении

Еще один элемент в цепочке — букмекерские конторы. В прошлом году их доход от ставок на киберспорт составил почти 60 миллионов долларов, и аналитики не исключают, что к 2018 году компьютерный спорт по объему ставок обгонит футбол.

Чтобы ставить на киберспорт, надо быть в теме: постоянно отслеживать успехи команд, самому быть заядлым геймером и учитывать нюансы, которыми делятся в блогах и в соцсетях. Например, не советуют ставить на состязания, малозначимые для команд, или те, которые уже ничего не решают для лидера турнира. В этом случае есть риск, что записные фавориты могут неожиданно "слить" игру.

Больше всего денег в таких дисциплинах, как Dota2, League of Legends и CS:GO, а основной их источник — крупные бренды, такие как Audi, Visa или Vodafone, все они уже заключили контракты с лучшими командами мира.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПосетители в компьютерном клубе киберспортивной арены Yota Arena в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Посетители в компьютерном клубе киберспортивной арены Yota Arena в Москве

Нехватка маркетологов и ребята с улицы

Тем не менее солидные рекламные контракты, какие есть у Virtus.pro или же американкой Fnatic, и клубы, которые, способны платить игрокам зарплату, скорее исключение. Пока 99% спонсоров работают с командами по бартеру.

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин
© Фото из личного архива
"Зарплата киберспортсменов в Virtus.pro в среднем около 7000 долларов"

"Допустим, есть 5 человек, которые играют в "Доту" и начинают побеждать в каких-то турнирах. Но как только они выходят на определенный уровень, нужно оплачивать поездки, тренировочный дом, обновление парка компьютеров", — объясняет Ярослав Комков, гендиректор киберспортивного игрового клуба Gamer Stadium. Поэтому с учетом высокой стоимости игрового оборудования (стоимость "нормального" компьютера для состязаний — 100-150 тысяч рублей) бартерная схема очень популярна.

Живут же киберспортсмены во многом за счет донатов — добровольных пожертвований многочисленных зрителей.

Одна из причин отсутствия живых денег — слабый маркетинг команд. Они пока еще не очень умеют подписывать спонсорские контракты и зарабатывать на этом. "Очень мало кто, особенно в России, знает, как получить рекламный бюджет. Отрасли отчаянно не хватает грамотных маркетологов", — констатирует эксперт.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗрители перед началом финального этапа гранд-финала по игре в World of Tanks в ВТБ Ледовый Дворец
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Зрители перед началом финального этапа гранд-финала по игре в World of Tanks в ВТБ Ледовый Дворец

Поможем чем можем?

Есть ли смысл вкладывать деньги в перспективную команду? Можно, но "небольшие суммы" здесь начинаются от нескольких миллионов рублей.

Есть также краудфандинг. Например, американская команда Cloud9 подняла 32 миллиона долларов инвестиций на краудфандинговой площадке. Частные инвесторы в таком случае действуют на свой страх и риск, к тому же это непрямая инвестиция. Здесь стоит помнить и о том, что большинство киберспортивных команд убыточны.

Теоретически в краудфандинге можно поучаствовать, имея на руках, например, 50 тысяч рублей, но это будет не совладение, а участие в прибыли команды. Но то, что у команды будет прибыль, гарантии нет. Как в футболе, так и в киберспорте, команда — это расходная часть.

"Если у вас есть 50-60 тысяч рублей, лучше купите себе новый "айфон", — рекомендует Комков.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкЦеремония открытия турнира EPICENTER на арене "ВТБ Ледовый дворец" в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Церемония открытия турнира EPICENTER на арене "ВТБ Ледовый дворец" в Москве

Синдикаты и IT-проекты

На фоне команд, которые пока что теряют деньги, более привлекательными выглядят различные связанные с киберспортом IT-проекты, сервисы и приложения. Инвестировать в них можно, например, через синдикаты, в которых участвуют аккредитованные инвесторы.

Минимальный чек для входа в одну сделку может быть невелик — от 500 долларов, но при этом сулит хорошую доходность.

Киберспорт. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Шесть дисциплин в киберспорте, на которых зарабатывают миллионы
"Доходность такого синдиката может составлять порядка 500% в год", — отмечает инвестор в киберспортивные IT-проекты, бизнес-ангел Александр Клейдинц. Впрочем, несмотря на то, что чек сделки может быть низким, доступ к синдикационным сделкам могут получить инвесторы с годовым доходом порядка 200 тысяч долларов. 

Покупка токенов через ICO

Более реальный способ для частного инвестора со средним доходом — стать совладельцем высокотехнологичного проекта в области киберспорта, это ICO (Initial Coin Offering), принцип которого схож c IPO. Разница здесь в том, что при ICO инвестор не получает настоящие акции, а становится обладателем криптографических токенов, которые торгуются на криптобиржах за различные криптовалюты, например биткоины или эфиры (Etherium).

© Fotolia / prima91Электронная валюта биткоин
© Fotolia / prima91
Электронная валюта биткоин

"Если проект выходит на ICO, важно чтобы токен был привязан к акциям и к обороту компании, а таких проектов пока немного. Если токен не привязан к акциям, туда лезть не надо, вы потеряете деньги", — рекомендует инвестор.

При ICO вложения в проекты каждого из инвесторов могут быть небольшими — и 10, и 20 долларов. Главное — помнить, что это высокорискованные инвестиции, и соблюдать золотое правило любых вложений: инвестировать во что-либо можно не более 5% своего годового дохода.

В целом заработать на рынке, который пока только зарождается, очень сложно. Успешных кейсов не так много, если это не ставки и не рулеточные сайты, которые находятся в сером поле. По мнению наблюдателей, "народные" деньги рынку потребуются как минимум лет через пять-десять. Рынок должен сформироваться, а сейчас он находится примерно на той стадии, на какой были социальные сети, когда Марк Цукерберг только запускал свой Facebook. Но следить за развитием киберспорта лучше начинать уже сейчас. 

Комментировать
+
Экономика
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена