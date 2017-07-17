Глава АРБ заявил, что выход банков из ассоциации не отразится на ее работе

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Выход восьми крупнейших банков из Ассоциации российских банков (АРБ) не отразится на деятельности ассоциации, заявил РИА Новости ее глава Гарегин Тосунян.

Восемь крупнейших российских банков — Сбербанк, ВТБ, "ВТБ 24", Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие" и Бинбанк — ранее в понедельник сообщили о выходе из АРБ из-за позиции ассоциации по ряду вопросов, включая деятельность ЦБ по очищению банковского сектора. Несогласие банков вызвал ряд тезисов, содержавшихся в годовом отчете ассоциации, который был представлен на съезде АРБ в марте текущего года.

Позже в Альфа-банке сообщили, что ряд кредитных организаций ведет обсуждение по поводу перспектив создания нового объединения, альтернативного АРБ. По мнению Альфа-банка, просто замена руководства ассоциации не позволит одномоментно решить все вопросы, накопившиеся за время ее существования.

"У нас в ассоциации не 10 и не 20 банков, а сотни, поэтому их выход не отразится на деятельности АРБ", — сказал РИА Новости Тосунян.

Отношение Тосуняна к созданию объединения, альтернативного АРБ, оказалось нейтральным. "Нормально отношусь, о создании подобных ассоциаций должен принимать решение рынок", — добавил глава АРБ. Он также сообщил, что ранее упреки в адрес руководства ассоциации никогда не высказывались.