"Мегафон" изучит требование ФАС отменить плату за роуминг внутри России

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. "Мегафон", один из крупнейших сотовых операторов в РФ, будет изучать предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об отмене платы за роуминг внутри РФ, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы компании Юлия Дорохина.

Ранее в понедельник ФАС предупредила крупнейших сотовых операторов о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и в поездках внутри России. Операторы связи должны изменить условия тарифных планов в течение 14 дней с момента получения предупреждения, а также уведомить абонентов о таких изменениях за 10 дней до введения новых тарифов.

"Мы будем изучать текст предупреждения от ФАС", — сказала представитель "Мегафона".

По ее словам, для абонентов "Мегафона" отсутствие платы за роуминг при поездках по России "давно уже наступило", так как большинство из них пользуются пакетными предложениями. "Это значит, что стоимость услуг связи в поездках по России не отличается от домашнего региона. Более того, они могут подключить дополнительные опции", — отметила Дорохина.

Представители трех других крупнейших операторов – МТС, "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн") и Tele2 – воздержались от комментариев.