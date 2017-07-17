В ЦБ заявили, что не будут вмешиваться в ситуацию с выходом банков из АРБ

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Банк России с волнением наблюдает за развитием конфликта вокруг Ассоциации российских банков (АРБ), но не должен вмешиваться в дискуссии между банками и ассоциациями, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев.

"Банк России с волнением наблюдает за развитием этого конфликта, переживает за его результат. Тем не менее, регулятор как Центральных банк, не являющийся членом ни одной из ассоциаций по определению, не должен вмешиваться в такие жаркие дискуссии между банками и руководством ассоциаций. Более того — давать какие либо комментарии было бы, на мой взгляд, некорректно", — сказал Поздышев в эфире телеканала "Россия 24".

Восемь крупнейших российских банков — Сбербанк, ВТБ, "ВТБ 24", Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие" и Бинбанк — ранее в понедельник сообщили о выходе из АРБ из-за позиции ассоциации по ряду вопросов, включая деятельность ЦБ по очищению банковского сектора. Несогласие банков вызвал ряд тезисов, содержавшихся в годовом отчете ассоциации, который был представлен на съезде АРБ в марте текущего года.

Позже в Альфа-банке сообщили, что ряд кредитных организаций ведет обсуждение по поводу перспектив создания нового объединения, альтернативного АРБ. По мнению Альфа-банка, просто замена руководства ассоциации не позволит одномоментно решить все вопросы, накопившиеся за время ее существования.