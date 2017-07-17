Аксаков надеется, что АРБ после ухода ряда банков сможет развиваться дальше

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Руководитель Ассоциации региональных банков России (ассоциация "Россия") Анатолий Аксаков, возглавляющий также комитет Госдумы по финансовому рынку, назвал Ассоциацию российских банков (АРБ) уважаемой организацией и выразил надежду, что ей удастся принять правильные решения и развиваться дальше после выхода из нее ряда крупнейших банков.

Восемь крупнейших российских банков — Сбербанк, ВТБ, "ВТБ 24", Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие" и Бинбанк — ранее в понедельник сообщили о выходе из АРБ из-за позиции ассоциации по ряду вопросов, включая деятельность ЦБ по очищению банковского сектора. Несогласие банков вызвал ряд тезисов, содержавшихся в годовом отчете ассоциации, который был представлен на съезде АРБ в марте текущего года.

"Конечно, это неприятная и для самой АРБ новость, поскольку эти банки контролируют, регулируют и управляют 70% активов российской системы. Надеюсь, что Ассоциация российских банков сможет проанализировать ситуацию и принять уверенные решения, которые позволят ей активно развиваться. Потому что уход такой мощной, солидной и уважаемой организации, на мой взгляд — неправильно. Я желаю организации продолжать дальше жить", — сказал РИА Новости Аксаков.

"Это неприятное известие, потому что ассоциация уважаемая, сам Гарегин Тосунян (глава АРБ — ред.) уважаемый человек в сообществе, многое сделал для развития сообщества", — добавил депутат.

Он также отметил, что возглавляемая им банковская ассоциация "Россия" работает без потрясений. "У нас конструктивное взаимодействие и с самим сообществом, и с ЦБ, и с правительством, что позволяет нам эффективно работать в законотворческой деятельности, по платежной карте "Мир", по личным кабинетам и так далее", — сказал Аксаков.