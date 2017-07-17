В Тамбовской области выдали первый займ по госпрограмме микрофинансирования

ТАМБОВ, 17 июл — РИА Новости. Новый институт господдержки бизнеса "Фонд микрофинансирования", созданный в Тамбовской области, выдал первый микрозайм индивидуальному предпринимателю из Никифоровского района, который занимается розничной торговлей в отдаленных селах; средства пойдут на приобретение основных средств, расширение ассортимента товаров и услуг, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"Фонд будет предоставлять микрозаймы в сумме до трёх миллионов рублей сроком до трёх лет по ставке от 7 до 9,25 процентов годовых. Линейка кредитных продуктов учитывает требования различных категорий предпринимателей: начинающих бизнесменов, тех, кто участвует в капремонте многоквартирных домов, тех, кто создает кооперативы, кому требуются средства для участия в госзакупках, на развитие садоводства, на инвестирование в новые производства. Названия программ соответствующие: "Старт", "Стандарт", "Инвест", "Моногород", "Тендер", "Кооператив", "МКД", "Садовод", — сказал собеседник агентства.

Ключевыми требованиями по всем продуктам являются увеличение налоговой базы, повышение уровня заработной платы и создание новых рабочих мест. Преимущество будут иметь предприниматели, реализующие проекты в сфере оказания услуг населению, производства экспортоориентированной и импортозамещающей продукции.

"Активы Фонда сегодня составляют 55 миллионов рублей. Причем, 48 миллионов рублей — это привлеченные федеральные средства, которые получены благодаря участию нашей области в конкурсе министерства экономического развития. Хочу заметить, что по общим объемам выделенных федеральных средств на 2017 год Тамбовская область по оказанию финансовой поддержки субъектам МСП и организациям инфраструктуры занимает пятую позицию в ЦФО", — приводит пресс-служба слова начальника управления по развитию промышленности и предпринимательства Тамбовской области Наталии Макаревич.

В пресс-службе добавили, что до конца текущего года Фонд намерен оказать поддержку не менее 19 субъектам малого и среднего бизнеса, в результате чего должно быть создано не менее 46 новых рабочих мест.

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