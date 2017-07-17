Рогозин заявил, что испытания самолета МС-21 подходят к следующему этапу

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на заседании авиационной коллегии при правительстве РФ. 17 июля 2017

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на заседании авиационной коллегии при правительстве РФ. 17 июля 2017

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Испытания российского самолета МС-21 идут в штатном режиме, дело движется к следующему этапу, заявил в понедельник вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Испытания идут штатно, сейчас первый летный образец самолета находится на Иркутском авиазаводе, дело подходит к следующему этапу испытаний", — сказал Рогозин на втором заседании Авиационной коллегии в Доме правительства.

По его словам, на заседании планируется заслушать доклад руководства корпорации "Иркут" о ходе летных испытаний и подготовке к серийному производства лайнера МС-21.

МС-21 — российский лайнер, который будут выпускать на Иркутском авиазаводе в трех версиях: МС-21-200 (150 посадочных мест), МС-21-300 (180 мест) и МС-21-400 (212 мест). На данный момент имеются твердые заказы на 175 лайнеров. На новых воздушных судах впервые используют композитное крыло для гражданских самолетов такого класса.