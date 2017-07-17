В АРБ прокомментировали выход ряда крупных банков из ассоциации

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Ассоциация российских банков сожалеет о выходе ряда крупных кредитных организаций из АРБ, говорится в сообщении ассоциации.

Восемь крупнейших российских банков — Сбербанк, ВТБ, "ВТБ 24", Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие" и Бинбанк — ранее в понедельник сообщили о выходе из АРБ из-за позиции ассоциации по ряду вопросов, включая деятельность ЦБ по очищению банковского сектора. Несогласие банков вызвал ряд тезисов, содержавшихся в годовом отчете ассоциации, который был представлен на съезде АРБ в марте текущего года.

"Мы сожалеем, что несколько крупных кредитных организаций приняли решение о выходе из АРБ", — отмечается в сообщении организации. "Устав ассоциации подразумевает правило "один член ассоциации — один голос", и это правило неукоснительно соблюдалось. Все важнейшие решения, связанные с деятельностью ассоциации, принимаются коллегиально советом АРБ, утверждаются на съезде ассоциации, — говорится в релизе.

В АРБ отметили, что позиция ассоциации по вопросам развития банковского сектора, в том числе, изложенная в докладе к съезду-2017, была одобрена на голосовании совета АРБ в марте 2017 года 44-мя "за" при одном голосе "против" и одном "воздержавшемся".

"В связи с этим мы категорически отвергаем обвинение некоторых кредитных организаций, что выводы доклада не соответствуют мнению членов ассоциации. Крупные банки — члены ассоциации могут (и всегда могли) принимать активное участие в формировании позиции АРБ по вопросам развития финансового рынка как на разных уровнях — от совета АРБ до работы в комитетах ассоциации", — говорится в сообщении.

Заявления о выходе банков из состава АРБ, согласно уставу, будут рассмотрены на Совете АРБ.