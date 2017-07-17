"Швабе" отправил в Норвегию партию дифракционных решеток

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Партию дифракционной оптики, которая будет использоваться в аппаратуре для научных исследований в сфере геологии, лесоводстве и сельском хозяйстве, отправил в Норвегию холдинг "Швабе", сообщает пресс-служба российской компании.

Поставка осуществлена в рамках заключенного в феврале этого года договора. Дифракционные решетки, выпускаемые Государственным институтом прикладной оптики (ГИПО, входит в состав "Швабе") закупила одна из ведущих научно-исследовательских и производственных компаний в Норвегии, которая выпускает оптико-электронную и лазерную технику для промышленности. Российскими оптическими элементами заказчик планирует оснащать гиперспектральные камеры собственного производства.

"Партнерство существует более десяти лет. За это время в скандинавскую страну были поставлены сотни наших изделий. В настоящее время они успешно применяются в различных отраслях, в частности, для оценки уровня загрязнения воздуха. Не исключено, что в предстоящей перспективе объем экспорта в этот регион может увеличиться. Следующая поставка состоится в конце 2017 года и будет включать два десятка оптических элементов", — сказал генеральный директор ГИПО Владимир Иванов.

По информации пресс-службы, ГИПО занимает 70% рынка дифракционной оптики в России. В списке стран-партнеров предприятия наряду с Норвегией — США, Казахстан, Франция, Ирландия, Финляндия, Литва и другие государства. Востребованность продукции ГИПО на внешнем рынке обусловлена высокими показателями точности ее изготовления и максимальной эффективностью.