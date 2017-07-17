МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Глава Пенсионного фонда РФ (ПФР) Антон Дроздов не поддерживает предложение напрямую направлять в фонд доходы от управления государственной собственностью и ее приватизации.

Как рассказал Дроздов РИА Новости, эти средства и так поступают в бюджет, откуда государство направляет их в ПФР на финансирование льгот.

Глава ПФР подчеркнул, что доходы от приватизации и от управления собственностью не имеют постоянного объема, а обязательства Пенсионного фонда имеют постоянный характер, что не позволяет рассматривать их в качестве источника для финансирования.

Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) составила план по совершенствованию пенсионной системы, который, по мнению авторов, позволит увеличить пенсии россиян на 10 тысяч рублей в год. В частности, согласно плану в Пенсионный фонд должны направляться доходы от управления государственной собственностью и ее приватизации, а также средства Фонда национального благосостояния. Организация направила свой план в Минфин, Минэкономразвития, Банк России и Пенсионный фонд, пишут "Известия".

В данный момент средства от управления госимуществом направляются в виде дивидендов или прибыли от приватизации в бюджет, из которого затем их часть поступает в ПФР в виде трансферта. Авторы документа предлагают направлять доходы от управления госсобственностью на рынок и инвестировать их, увеличивая пенсии россиян за счет полученной прибыли.

"Нам эти предложения направили. Мы их изучаем. Но вопрос по поводу доходов от управления госсобственностью уже стоял — предлагала ассоциация. Дело в том, что все эти доходы идут в бюджет, бюджет нам передает средства на финансирование льгот. Поэтому первое — эти деньги все равно идут в бюджет, и дальше уже государство может само отрегулировать эту историю. Во-вторых, доходы от приватизации и от управления собственностью не имеют постоянного объема, а обязательства Пенсионного фонда имеют более постоянный характер, и поэтому это не позволяет таким образом рассматривать доходы от приватизации или от управления госсобственностью как источник для финансирования", — заявил Дроздов.

"Поэтому пусть эти доходы идут в бюджет, ну а бюджет уже на уровне межбюджетных отношений с Пенсионным фондом будет взаимодействовать, как это и положено", — добавил собеседник агентства.