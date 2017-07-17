"АвтоВАЗ" опроверг сообщения о крупных сокращениях в 2017-2018 годах

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" подтверждает заявленный ранее план по сокращению 740 человек, и в настоящее время не планирует увеличивать это число, говорится в сообщении компании.

Ранее полпред президента в ПФО Михаил Бабич во время совещания с главой "АвтоВАЗа" сообщил, что предприятие сократит численность персонала на 6 тысяч человек в 2017 году и еще 2,2 тысячи человек — в 2018 году.

"В части сокращения персонала, ПАО "АвтоВАЗ" официально подтверждает информацию, объявленную в феврале текущего года, по сокращению 740 человек, не занятых в основном производстве. В настоящее время у компании нет планов по увеличению данного числа сотрудников", — говорится в сообщении компании в понедельник.

Программы для сотрудников

Компания отмечает, что впервые за последние годы начала прием персонала: 150 молодых рабочих были приняты на линию B0, 180 инженеров присоединятся до конца года к команде инжиниринга предприятия.

Реализуются пенсионная программа с корпоративными выплатами сотрудникам, принявшим решение уйти на пенсию, а также программа поддержки персонала, переходящего к другим работодателям.

Продолжает развиваться проект индустриального парка "АвтоВАЗа", в котором создаются рабочие места для сотрудников автозавода, не занятых в основном производстве. На данный момент в состав парка переведено около 800 работников предприятия.

"В планах компании – стабильное развитие этого проекта, с переводом на новые рабочие места нескольких тысяч человек в ближайшие два года. Индустриальный парк является структурной единицей "АвтоВАЗа", его сотрудники обеспечиваются тем же социальным пакетом, что и сотрудники автозавода", — говорится в сообщении.

2% сотрудников

"АвтоВАЗ" в феврале текущего года сообщил, что собирается сократить 740 человек, не занятых в основном производстве, предложит им перейти в подразделения компании или в индустриальный парк. Это, сообщалось тогда, составляет менее 2% от общей численности персонала предприятия.

Средняя численность работников "Автоваза" на начало текущего года, согласно данным квартального отчета, составляла 42,725 тысячи человек, к концу первого квартала текущего года – снизилась до 39,725 тысячи человек.

Глава "АвтоВАЗа" Николя Мор в начале июня сообщал, что до конца года снижение численности в компании может превысить 2 тысячи человек. Он пояснял РИА Новости, что речь не идет об увольнении двух тысяч сотрудников — их могут перевести с основного производства в Тольяттинский индустриальный парк.

"АвтоВАЗ" с октября 2016 года работал по сокращенному графику в 4 дня, чтобы избежать сокращений персонала. Предприятие с 20 февраля работает в режиме пятидневной рабочей недели.

"АвтоВАЗ" — крупнейший автопроизводитель в России. Компанию контролирует совместное предприятие "Ростеха" и Renault-Nissan.