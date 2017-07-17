ПФР будет сотрудничать со Сбербанком и Банком России в сфере киберугроз

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Пенсионный фонд России (ПФР) заключил со Сбербанком и Банком России соглашения о взаимодействии в области кибербезопасности, сообщает пресс-служба ПФР.

Церемонии подписания состоялись в рамках XXVI Международного финансового конгресса "Финансы для развития" в Санкт-Петербурге.

Соглашение со Сбербанком предусматривает долгосрочное сотрудничество сторон на безвозмездной и взаимовыгодной основе в области кибербезопасности, направленное на объединение усилий в противодействии киберугрозам. ПФР и Сбербанк будут обмениваться статистикой, опытом работы, методическими рекомендациями и другой информацией в этой сфере, которая может представлять взаимный интерес. В первую очередь, речь идет об информации о новых видах вредоносного программного обеспечения; способах противодействия сетевым атакам и мерах по ликвидации их последствий; о выявленных значимых инцидентах, которые вызваны сетевыми атаками на информационные ресурсы.

Помимо этого ПФР и Сбербанк будут проводить совместные мероприятия для обмена опытом в области реагирования на сетевые атаки и преступления в области IT, а также в целях повышения квалификации сотрудников в сфере информационной безопасности. Планируется, что совестные наработки будут использованы в целях совершенствования законодательства в области противодействия киберпреступлениям.В свою очередь, соглашение с Банком России направлено на совершенствование механизмов обеспечения информбезопасности российской финансовой системы. В соответствии с документом, ПФР и Банк России в лице уполномоченного подразделения Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) начнут обмениваться информацией и опытом работы в сфере кибербезопасности. Информационный обмен призван повысить уровень защиты участников российского финансового рынка и их клиентов от угроз со стороны киберпреступников, а также обеспечить бесперебойность работы национальной платежной системы и сайтов финансовых организаций, отмечается в сообщении.