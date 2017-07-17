Воронежские предприниматели привлекли почти 2,2 млрд руб по "Программе 6,5"

ВОРОНЕЖ, 17 июл — РИА Новости. Воронежскими предпринимателями по итогам первого полугодия привлечено 2,2 миллиарда рублей кредитов в рамках реализации программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства ("Программа 6,5") и программы гарантийной поддержки субъектов МСП, сообщает в понедельник правительство региона.
Взаимодействие правительства Воронежской области и АО "Корпорация МСП" ("Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства") стало основной темой рабочей встречи 17 июля губернатора региона Алексея Гордеева с руководителем департамента предпринимательства и торговли области Галиной Абричкиной. В частности, Гордеев и Абричкина обсудили итоги реализации программы стимулирования кредитования субъектов МСП ("Программа 6,5") и программы гарантийной поддержки субъектов МСП.
Минэкономразвития РФ информировало 12 июля, что лимиты по "Программе 6,5" для поддержки кредитования малого и среднего бизнеса увеличены на 50 миллиардов рублей, до 175 миллиардов рублей. Увеличение лимита позволит расширить доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к льготному кредитованию в регионах. Как сообщало министерство, в настоящее время "Программа 6,5" ориентирована на опорные региональные банки. Так, из 39 уполномоченных банков по программе более 30 являются региональными. При этом процесс по аккредитации банков и включению их в "Программу 6,5"
Другие новости региона читайте здесь>>