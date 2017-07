Япония, Пакистан, Египет и другие страны проявили интерес к технике "Швабе"

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Компании из Японии, Пакистана, Египта, Кубы, Вьетнама, Таиланда и других зарубежных государств проявили интерес к новейшим разработкам холдинга "Швабе", сообщает пресс-служба холдинга, подводя итоги участия компании в международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2017, прошедшей в Екатеринбурге.

"Наряду с этим ключевыми стали встречи с представителями регионов РФ — Ярославской, Ульяновской и Нижегородской областей, где планируется реализация экосистемного проекта "Умный город" и внедрение высокотехнологичной медтехники", — говорится в пресс-релизе.

По словам генерального директора "Швабе" Алексея Патрикеева, состоявшиеся переговоры обеспечили холдингу хорошие перспективы развития сбыта на внешнем и внутреннем рынках, а также взаимодействия в научно-технической сфере по нескольким направлениям.

"В предстоящие годы планируется сконцентрировать ресурсы на реализации текущих проектов по улучшению инфраструктуры в городах РФ, выпуске и внедрении оборудования в российских медучреждениях и продвижении в инновационной деятельности. Между тем, в рамках работы по заключенным контрактам с компаниями из Южной Кореи и Китая мы намерены значительно продвинуться в локализации техники и технологий", — сказал Патрикеев.

На ИННОПРОМ "Швабе" привез более ста экспонатов и уникальный проект мобильной гибридной операционной на борту широкофюзеляжного самолета Ил-96-400Т, который на сегодняшний день не имеет аналогов ни в России, ни за рубежом.

Пресс-служба напоминает, что на ИННОПРОМ холдинг заключил три соглашения о сотрудничестве. В партнерстве с южнокорейским производителем оборудования для диагностики и интенсивной терапии Bionet co. Ltd будет расширено производство неонатальной техники в рамках программы импортозамещения на Уральском оптико-механическом заводе (УОМЗ). Сотрудничество с крупнейшим в Китае разработчиком спутникового оборудования Shenzhen UniStrong Science & Technology Co., Ltd выйдет на новый этап своего развития и сосредоточится на продвижении совместно разработанной геодезической аппаратуры в странах ближнего зарубежья. Взаимодействие с ведущим политехническим вузом России — СПбПУ Петра Великого позволит создать новые отечественные приборы для нейрохирургии.