Добыча нефти в Ливии близка к миллиону баррелей в сутки, заявили в ПНС

ТРИПОЛИ, 17 июл — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Ливия приблизилась к уровню добычи нефти в 1 миллион баррелей в сутки, заявил в интервью РИА Новости глава правящего в Триполи правительства национального согласия Фаез Саррадж.
"Мы достигли значительных успехов в повышении добычи нефти. Когда мы прибыли в Триполи (ПНС Ливии переехало в Триполи в марте 2016 года – ред.), она составляла менее 300 тысяч баррелей нефти. Сейчас мы приблизились к добыче одного миллиона баррелей в день. Считаем это большим позитивом. Работаем над тем, чтобы это отразилось на экономическом положении граждан, чтобы избавить их от трудностей" — заявил Саррадж.
Ливия располагает одними из самых крупных запасов нефти в Африке — они оцениваются в 48 миллиардов баррелей. Экспорт после 2011 года в разы снизился из-за проблем с безопасностью в стране и политических разногласий.