Путин проведет совещание с Трутневым по Дальнему Востоку и подготовке к ВЭФ

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет совещание с вице-премьером – полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым, в ходе которого будет обсуждаться развитие Дальнего Востока и подготовка к экономическому форуму во Владивостоке, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Публичным будет совещание с Трутневым. У них отдельно тема – Дальний Восток, развитие Дальнего Востока. Трутнев сделает апдейт информации по тому, как развивается регион в целом. И в том числе имеется в виду обсудить и сентябрьский форум, который будет традиционно во Владивостоке, там будут опять иностранные гости, премьер министр Японии, президент Кореи. Поэтому там сейчас ведется подготовка, и уже вступает в заключительную стадию, к этому форуму", — сказал Песков журналистам.

Третий ВЭФ пройдет во Владивостоке 6-7 сентября.