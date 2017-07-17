Британские аналитики сравнили потери от кибератаки с ураганом "Сэнди"

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Глобальная кибератака вируса-вымогателя, произошедшая в конце июня, может в общем привести к потерям на 53 миллиарда долларов, считают аналитики Lloyd's of London и Cyence.
В отчете компаний рассматривались потенциальные экономические потери от гипотетического взлома провайдеров облачных сервисов и кибератак на компьютерные операционные системы, управляющие предприятиями по всему миру.
"Поскольку кибератаки виртуальны, сложно понять, как они будут влиять на большие события", — рассказала агентству гендиректор Lloyd's of London Инга Бил (Inga Beale).
Согласно первым сообщениям, активированный злоумышленниками вирус-шифровальщик был отнесен к уже известному семейству вымогателей Petya, однако позднее выяснилось, что речь идет о новом семействе вредоносного ПО с существенно отличающейся функциональностью. "Лаборатория Касперского" окрестила новый вирус ExPetr.