Британские аналитики сравнили потери от кибератаки с ураганом "Сэнди"

Массированная кибератака на компьютеры в Европе и Азии (101)

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Глобальная кибератака вируса-вымогателя, произошедшая в конце июня, может в общем привести к потерям на 53 миллиарда долларов, считают аналитики Lloyd's of London и Cyence.

"Крупная глобальная кибератака может привести к экономическим потерям, оценочно, на 53 миллиарда долларов, что соответствует уровню катастрофического стихийного бедствия, такого как, например, ураган "Сэнди" в 2012 году", — передает агентство Рейтер со ссылкой на доклад.

В отчете компаний рассматривались потенциальные экономические потери от гипотетического взлома провайдеров облачных сервисов и кибератак на компьютерные операционные системы, управляющие предприятиями по всему миру.

"Поскольку кибератаки виртуальны, сложно понять, как они будут влиять на большие события", — рассказала агентству гендиректор Lloyd's of London Инга Бил (Inga Beale).

Глобальная атака вируса-вымогателя 27 июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. Киберполиция Украины заявляла, что атака вируса-вымогателя произошла посредством программы "M.E.doc".

Согласно первым сообщениям, активированный злоумышленниками вирус-шифровальщик был отнесен к уже известному семейству вымогателей Petya, однако позднее выяснилось, что речь идет о новом семействе вредоносного ПО с существенно отличающейся функциональностью. "Лаборатория Касперского" окрестила новый вирус ExPetr.