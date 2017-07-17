Импорт в Россию из дальнего зарубежья с начала года вырос на 27,1%

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе-июне 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,1%, до 89,833 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).

"По предварительным данным таможенной статистики, в январе — июне 2017 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 89,833 миллиарда долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 27,1%", — говорится в сообщении.

В июне стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 17,694 миллиарда долларов и по сравнению с маем увеличился на 6,3%.