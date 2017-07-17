В Китае розничные продажи в I полугодии выросли на 10,4%

ПЕКИН, 17 июл — РИА Новости, Анна Раткогло. Розничные продажи в Китае в январе-июне 2017 года выросли на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные государственного статистического бюро Китая.

Общая сумма продаж за первое полугодие составила 17,26 триллиона юаней (2,5 триллиона долларов).

При этом продажи в городах за шесть месяцев выросли на 10,1%, составив 14,7 триллиона юаней, а в сельской местности — на 12,3%, до 2,45 триллиона юаней.

Онлайн-продажи за отчетный период выросли на 33,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 3,1 триллиона юаней.

Объем розничных продаж в Китае по итогам 2016 года вырос на 10,4%, составив 33,23 триллиона юаней (4,84 триллиона долларов). Объем розничных онлайн-продаж вырос на 26,2%, до 5,15 триллиона юаней (750 миллиардов долларов).